Рейтинг телесеріалів: названо кращий український проект

Фото: кадр із серіалу "Слуга народу" (instagram.com/kvartal95official)

Опубліковані результати голосування

Глядачі визначили найкращий український серіал. Ним виявився "Слуга народу. Від любові до імпічменту". Про це повідомляється на сторінці української компанії "Студія Квартал 95" в Instagram.

"Друзі, ви довели, що "Слуга Народу. Від любові до імпічменту" — найкращий український серіал! За нього проголосувало 15 797 осіб! Дякуємо, всім, хто підтримав нас та взяв участь у голосуванні. Ви неймовірні!" – написано в публікації.

Фото: кадр із серіалу "Слуга народу" (instagram.com/kvartal95official)

Варто відзначити, що в липні відбулося голосування "Який серіал на ТБ вам сподобався найбільше?" на сайті Комсомольської правди. Воно тривало п'ять днів, до 10 липня. Всього в ньому взяли участь 21 450 осіб.

У голосуванні брало участь 15 серіалів. В їх число входили також "Гвардія -2", "Що робить твоя дружина?", "Школа", "Куратори", "Пес-3", "Кільце з рубіном", "Стоматолог", "Опер за викликом", "Нюхач-3", "Сувенір з Одеси", "Коли ми вдома", "Село на мільйон-2", "Суперкопы-3,4", "На трьох", "Копи на роботі", "Дефективы", "Той, хто не спить", "Провідниця", "Подорож до центру душі", "За три дні до любові", "Заряджені", "Лінія світла", "Виноград" та "Черговий лікар-4"

Фото: кадр із серіалу "Слуга народу" (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Євген Кошовий на своїй сторінці в Instagram також встиг подякувати шанувальників за їх підтримку. "Ми перемогли, завдяки всім ВАМ. "Слуга народу. Від любові до імпічменту" - найкращий серіал", - написав він.

Нагадаємо, вийшов перший трейлер нової української комедії "Герой мого часу" режисера Тоні Ноябрьової.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про найпопулярнішого коміка країни?