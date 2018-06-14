На телеканалі ICTV відбудеться прем'єра телеверсії "Правила бою"

Продюсери вирішили додати нові сцени і сюжетні лінії до фільму

В п’ятницю 22 червня о 21:30 в ефір ICTV вийде спортивний екшн "Правила бою". Для телепоказу було спеціально змонтовано 4-серійна версія.

"Коли ми подивилися прокатну версію, нам дуже сподобалася ця історія про героя, який заступається за свою матір, свою сестричку, намагається стати головним в сім’ї, тому що ріс без батька і нести за все відповідальність. Все це на тлі вулиць сучасного міста, боротьби, кримінального спорту, боїв без правил... Це дуже близьке нашому глядачеві, ми відчуваємо великий дефіцит таких історій. Проте для потреб ефіру прокатної версії було недостатньо, тому ми звернулися до авторів фільму і попросили їх розширити історію", – прокоментувала Ірина Храновська креативний продюсер серіального напрямку ICTV.

Головне завдання серіальної версії фільму полягало в тому, щоб більше розкрити характери головних героїв, глибше показати тіньовий спорт та розказати, як молоді хлопці туди потрапляють. В серіалі з’явиться більше сцен про криміналітет, який керує такий спорт. Відповідно, роль Станіслава Боклана, теж буде більш відкритою та зрозумілою глядачеві.

Також продюсери вирішили додати нові сцени і сюжетні лінії, яких спочатку не було. В телеверсії фільму буде невелика пригодницька афера в лінії молодих "поганих" друзів головного героя Тараса (друга-поганця грає Дмитро Ступка). Зокрема, їм дають завдання, яке не виходить зробити з першого разу. Компанія стикається з багатьма труднощами, проте тільки завдяки Тарасу їм вдається довести справу до кінця.

Нагадаємо, у центрі фільму "Правило бою" – історія перспективного боксера на ім’я Тарас, який разом з друзями заробляє собі на життя за допомогою вуличних боїв. Одного разу головний герой дізнається про хворобу матері і, що їй необхідна складна операція. Це змушує його підти на тоталізатор.

Режисером серіалу був Олексій Шапарев. У головних ролях знімались: Олексій Горбунов, Влад Нікітюк, Станіслав Боклан, Анатолій Пашинін, Даша Трегубова, Женя Галич, Ахтем Сейтаблаєв, Поліна Логунова, Дмитро Ступка та Олександр Усик. Саундтрек до фільму "Твій дух – твоя зброя" написав популярний рок-гурт O'Torvald.

22 червня о 21:30 на каналі ICTV відбудеться показ серіальної версії фільму "Правила бою", де покажуть відразу 4 епізоди.

Фото: Влад Нікітюк (прес-служба)

22 червня о 21:30 на каналі ICTV відбудеться показ серіальної версії фільму "Правила бою", де покажуть відразу 4 епізоду.

Нагадаємо, TAYANNA з'явилася на прем'єрі анімаційного фільму "Суперсімейка 2".