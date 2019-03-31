Приїхав відбути номер: Гвоздик прокоментував перемогу над Нгумбу

Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Олександр Гвоздик розповів про своє враження від поєдинку

Олександр Гвоздик, чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC, який здобув перемогу над суперником Дуду Нгумбу 30 березня, зізнався, що він сумнівається, що сталося щось серйозне. Про це він заявив у своєму першому коментарі після бою.

"Не знаю, що насправді у нього трапилося, не був у його шкурі. Але можу точно сказати, що я не побачив, щоб там сталося щось серйозне. Особисто я не розумію, що сталося. Можливо, хлопець просто приїхав відбути номер. Звичайно, прикро", - сказав Гвоздик.

Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Він зазначив, що залишився не задоволений поєдинком і хотів провести більше раундів. Також він висловив жаль, що не сам підбирає собі суперників.

"Хотілося, щоб це було трохи інакше. Хотілося провести більше раундів, побоксувати. За цей час нічого не вдалося показати, це був тільки початок бою. Спочатку була якась нервозність, вона тільки почала проходити, а бій уже закінчився. Я не хотів стартувати з першого раунду, просто кидатися на амбразуру. Хотів промацати суперника, почати потихеньку. Мені здається, що в той момент, коли я почав відчувати і розуміти, що з ним робити, тому що у нього трохи незграбний стиль, в рингу і почало відбуватися те, що ви бачили самі. Коли я почав знаходити свій темп і ритм, все й закінчилося. Думаю, навряд чи фани побачили, що хотіли, але так буває, я суперників собі не підбираю, на жаль", - зазначив спортсмен.

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