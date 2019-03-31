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Приехал отбыть номер: Гвоздик прокомментировал победу над Нгумбу

STYLERНовости спорта    31.03.2019 - 09:52
Приехал отбыть номер: Гвоздик прокомментировал победу над Нгумбу
Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Александр Гвоздик рассказал о своем впечатлении от поединка

Александр Гвоздик, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC, который одержал победу над соперником Дуду Нгумбу 30 марта, признался, что он сомневается, что произошло что-то серьезное. Об этом он заявил в своем первом комментарии после боя.

"Не знаю, что на самом деле у него случилось, не был в его шкуре. Но могу точно сказать, что я не увидел, чтобы там произошло что-то серьезное. Лично я не понимаю, что случилось. Возможно, парень просто приехал отбыть номер. Конечно, досадно", - сказал Гвоздик.

Приехал отбыть номер: Гвоздик прокомментировал победу над Нгумбу

Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Он отметил, что остался недоволен поединком и хотел провести побольше раундов. Также он высказал сожаление, что не сам подбирает себе соперников.

"Хотелось, чтобы это было немного иначе. Хотелось провести больше раундов, побоксировать. За это время ничего не удалось показать, это было только начало боя. Сначала была какая-то нервозность, она только начала проходить, а бой уже и закончился. Я не хотел стартовать с первого раунда, просто бросаться на амбразуру. Хотел прощупать соперника, начать потихонечку. Мне кажется, что в тот момент, когда я начал его чувствовать и понимать, что с ним делать, потому что у него немного неловкий стиль, в ринге и начало происходить то, что вы видели сами. Когда я начал находить свой темп и ритм, все и закончилось. Думаю, вряд ли фаны увидели, что хотели, но так бывает, я соперников себе не подбираю, к сожалению", - отметил спортсмен.

Напомним, ранее мы писали о том, что Усик привел в восторг украинцев своим заявлением.

А также рассказывали о том, что Ломаченко составил конкуренцию Кличко.

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