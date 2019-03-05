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Ломаченко составил конкуренцию Кличко: о чем речь

STYLERПерсоны    05.03.2019 - 09:33
Ломаченко составил конкуренцию Кличко: о чем речь
Василий Ломаченко (фото: РБК-Украина)

Ломаченко и Кличко конкуренты в борьбе за престижный титул

Василий Ломаченко и Владимир Кличко претендуют на звание "Боксер десятилетия" по версии сразу двух топ-изданий - Sporting News и BoxingScene. Правда, по версии первого журнала, в список претендентов из украинцев входит только Кличко, а вот второе издание дополнило рейтинг еще и Ломаченко.

Западные журналисты напоминают, что в период с 2010 по 2017 годы Кличко провел 13 поединков, из которых 11 завершились победой украинца и только два - поражением. Самыми яркими боями Кличко, по мнению экспертов, стали поединки против Сэма Питера, Дэвида Хэя, Тони Томпсона, Александра Поветкина и Кубрата Пулева.

А вот самый титулованный боксер Украины Ломаченко поразил специалистов своей амбициозностью и смелостью. Журналисты уверены, что все наивысшие достижения украинца еще впереди, но уже сегодня он является самым ярким боксером планеты.

Ломаченко составил конкуренцию Кличко: о чем речь

Коллаж РБК-Украина

Топ лучших боксеров десятилетия по версии Sporting News и BoxingScene:

  • Владимир Кличко
  • Андре Уорд
  • Флойд Мэйвезер
  • Сауль Альварес
  • Геннадий Головкин
  • Василий Ломаченко
  • Теренс Кроуфорд
  • Роман Гонсалес

Напомним, ранее Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от веса. Еще один украинец в этом рейтинге - непобедимый 32-летний Александр Усик - получил "бронзу".

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Новости Украины Василий ЛомаченкоВладимир Кличко
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