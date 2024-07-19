Известной гимнастке запретили участвовать в Олимпиаде из-за ее привычки: о чем идет речь
Японская гимнастка Шоко Мията была отправлена домой и не будет участвовать в Олимпийских играх из-за нарушения запрета на курение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание BBC.
19-летняя атлет Шоко Мията покинула тренировочный лагерь сборной Японии, который находится в Монако в четверг, 18 июля, поскольку официальные лица завершили расследование инцидента с ее участием.
Фото: Шоко Мията (instagram.com/ Shoko Miyata)
Девушка является капитаном женской сборной своей страны по спортивной гимнастике. Она возвращается в Японию после того, как расследование пришло к выводу, что она нарушила правила Японской ассоциации гимнастики, а именно курила.
Следует отметить, что курение является нарушением кодекса поведения ассоциации.
"С ее подтверждением и после обсуждений со всех сторон было решено, что она откажется от Олимпийских игр", - сказал журналистам в Токио генеральный секретарь Японской ассоциации гимнастики Кэндзи Нисимура.
Также он добавил, что спортсменка "выглядела истощенной" в лагере в Монако.
Муцуми Харада, личный тренер Мияты, сказал, что гимнастка борется с "давлением" от соревнований на Играх.
"Она проводила свои дни, действительно обремененные таким сильным давлением. Я бы просил людей это понять", - сказал тренер.
Стоит отметить, что Мията выиграла бронзовую медаль на Чемпионате мира 2022 года в Ливерпуле и должна была возглавить команду олимпийцев в Париже.
Цель Японии на этих Играх - командная медаль в спортивной гимнастике, потеря такого ценного спортсмена отразится на результатах сборной.
Что известно об Олимпийских играх-2024
В главных спортивных соревнованиях в общей сложности примут участие более 10 тысяч спортсменов. Они будут соревноваться за медали в 48 дисциплинах. Сборная Украины избрала лозунгом фразу "Воля к победе".
К слову, Украина уже отправила первую группу спортсменов на Олимпийские игры-2024, которые будут проходить в столице Франции в городе Париж.
Ранее мы писали о том, что МОК утвердил окончательный список российских атлетов на Олимпиаде-2024.