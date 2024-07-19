Известной гимнастке запретили участвовать в Олимпиаде из-за ее привычки: о чем идет речь

Японская гимнастка Шоко Мията была отправлена ​​домой и не будет участвовать в Олимпийских играх из-за нарушения запрета на курение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание BBC .

19-летняя атлет Шоко Мията покинула тренировочный лагерь сборной Японии, который находится в Монако в четверг, 18 июля, поскольку официальные лица завершили расследование инцидента с ее участием.

Фото: Шоко Мията (instagram.com/ Shoko Miyata)

Девушка является капитаном женской сборной своей страны по спортивной гимнастике. Она возвращается в Японию после того, как расследование пришло к выводу, что она нарушила правила Японской ассоциации гимнастики, а именно курила.

Следует отметить, что курение является нарушением кодекса поведения ассоциации.

"С ее подтверждением и после обсуждений со всех сторон было решено, что она откажется от Олимпийских игр", - сказал журналистам в Токио генеральный секретарь Японской ассоциации гимнастики Кэндзи Нисимура.

Также он добавил, что спортсменка "выглядела истощенной" в лагере в Монако.

Муцуми Харада, личный тренер Мияты, сказал, что гимнастка борется с "давлением" от соревнований на Играх.

"Она проводила свои дни, действительно обремененные таким сильным давлением. Я бы просил людей это понять", - сказал тренер.

Стоит отметить, что Мията выиграла бронзовую медаль на Чемпионате мира 2022 года в Ливерпуле и должна была возглавить команду олимпийцев в Париже.

Цель Японии на этих Играх - командная медаль в спортивной гимнастике, потеря такого ценного спортсмена отразится на результатах сборной.

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