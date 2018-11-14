"Я божеволів": відомий футболіст розповів про перебування в російській команді

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Щоб родина не переживала, футболіст по телефону розповідав, що у нього все добре

Колишній півзахисник "Рубіна" Алекс Сонг поділився подробицями свого перебування в російській команді. За словами відомого камерунського футболіста, він практично втратив рік своєї кар'єри в Казані, передає The Telegraph.

Він розповів, що після підписання контракту з "Рубіном" його запевнили, що забезпечать будинком, про обіцянку не виконали. Півроку Алекс жив у готелі, поки його не вивезли звідти, і футболісту довелося жити на тренувальній базі клубу.

"Мій номер на тренувальній базі був чудовим, і зручності були хорошими, але це не те. Я навіть ніколи там світло не вмикав. Просто сидів зі своїм комп'ютером, без телевізора, бо нічого не міг зрозуміти, що там говорять. Усе моя життя було обмежено комп'ютером і телефоном", - розповів Алекс.

Щоб його дружина Олівія з дітьми не переживали, футболіст по телефону розповідав їм, що у нього все добре.

Сонг зізнався, що у нього не було друзів, він практично не виходив у місто, і просто сидів у своїй кімнаті.

"Сходив в ресторан, можливо, двічи чи тричі. Просто їв свою їжу на базі", - розповів він.

Алекс розповів, що йому було самотньо.

"Я божеволів. Не плакав, але у мене був стрес. Я практично втратив рік своєї кар'єри в Казані", – поділився спогадами футболіст.

Раніше повідомлялося, що форвард збірної України і турецького клубу "Акхисар Беледиеспор" Євген Селезньов назвав свій перехід в російську "Кубань" помилкою.

Нагадаємо, що ми також писали про те, що перед початком футбольного матчу сьомого туру національної Футбольної ліги між командами "Сочі" і "Нижній Новгород" в РФ український спортсмен Віталій Федорів демонстративно відвернувся від прапора з триколором під час виконання гімну.

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Відео: РБК-Україна