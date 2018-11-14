"Я сходил с ума": известный футболист рассказал о пребывании в российской команде

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Чтобы семья не переживала, футболист по телефону рассказывал, что у него все хорошо

Бывший полузащитник "Рубина" Алекс Сонг поделился подробностями своего пребывания в российской команде. По словам известного камерунского футболиста, он практически потерял год своей карьеры в Казани, передает The Telegraph.

Он рассказал, что после подписания контракта с "Рубином" его заверили, что обеспечат домом, однако обещание не выполнили. Полгода Алекс жил в гостиннице, пока его не вывезли оттуда, и футболисту пришлось жить на тренировочной базе клуба.

"Мой номер на тренировочной базе был замечательным, и удобства были хорошими, но это не то. Я даже никогда там свет не включал. Просто сидел со своим компьютером, без телевизора, так как ничего не мог понять, что там говорят. Вся моя жизнь была ограничена компьютером и телефоном", - рассказал Алекс.

Чтобы его жена Оливия с детьми не переживали, футболист по телефону рассказывал им, что у него все хорошо.

Сонг признался, что у него не было друзей, он практически не выходил в город, и просто сидел в своей комнате.

"Сходил в ресторан, возможно, два или три раза. Просто ел свою еду на базе", - рассказал он.

Алекс рассказал, что ему было одиноко.

"Я сходил с ума. Не плакал, но у меня был стресс. Я практически потерял год своей карьеры в Казани", – поделился воспоминаниями футболист.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины и турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев назвал свой переход в российскую "Кубань" ошибкой.

Напомним, что мы также писали о том, что перед началом футбольного матча седьмого тура Футбольной национальной лиги между командами "Сочи" и "Нижний Новгород" в РФ украинский спортсмен Виталий Федорив демонстративно отвернулся от флага с триколором во время исполнения гимна.

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Видео: РБК-Украина