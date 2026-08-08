7 романтических комедий "нулевых", которые хочется пересматривать снова и снова

"Замерзшая из Майами" (New in Town)

Успешная Люси привыкла к Майами и жизнь по собственным правилам, но работа приводит ее в маленький заснеженный городок в Миннесоте. Сначала она мечтает только как можно быстрее выполнить задание и вернуться домой, однако местные жители и знакомство с Тедом постепенно меняют ее планы.

Очень уютная комедия о том, как иногда совсем неожиданное место может стать своим.

"Любовь и другие неприятности" (Failure to Launch)

Триппу уже через тридцать, но из родительского дома он уезжать не собирается. Уставшие от такого соседства родители нанимают женщину, которая должна влюбить в себя сына и незаметно подтолкнуть его к самостоятельности.

Конечно, продуманный план начинает разваливаться именно тогда, когда между героями возникают не запланированные, а вполне подлинные чувства.

"Приключения в Вегасе" (What Happens in Vegas)

Случайное знакомство Джой и Джека в Лас-Вегасе заканчивается безумным вечером, после которого они просыпаются замужем. Быстро расстаться не получается из-за большого выигрыша, на который претендуют оба, поэтому героям приходится определенное время изображать настоящих супругов.

Вместо семейной идиллии начинается веселая война, в которой каждый пытается первым довести другого в бегство.

"Что-то и отдашь" (Something's Gotta Give)

Убежденный холостяк Гарри встречается исключительно с молодыми женщинами и не планирует менять привычки. Но из-за проблем со здоровьем он вынужден провести некоторое время рядом с Эрикой - матерью своей молодой любимой, успешной драматургиней и женщиной, которая сначала ужасно его раздражает.

Именно из этой неприязни вырастает одна из самых теплых историй о любви, которая может застать неожиданно в любом возрасте.

"Ходят слухи" (Rumor Has It...)

Сара приезжает на свадьбу сестры и узнает семейную тайну: история ее матери и бабушки могла быть связана со знаменитым "Выпускником". Она решает докопаться до правды и находит мужчину, знавшего обеих женщин гораздо ближе, чем ей хотелось бы.

Обычное семейное расследование быстро превращается в романтическую неразбериху, которая заставляет Сару разобраться уже в собственных чувствах.

Лицензия на свадьбу (License to Wed)

Бен и Сейди готовятся к свадьбе, но перед церемонией должны пройти необычный курс подготовки к браку от преподобного Фрэнка. Его задачи оказываются настолько странными и изнурительными, что вместо романтического ожидания свадьбы пара начинает постоянно ссориться.

И теперь им придется выяснить, действительно ли они готовы прожить вместе не только красивый день свадьбы, но всю жизнь.

"Как все запутано" (It's Complicated)

У Джейн есть взрослые дети, любимое дело и давно завершенный брак, но одна встреча с бывшим мужем неожиданно возвращает между ними романтику. Есть маленькая проблема: он уже женат, а сама Джейн параллельно начинает сближаться с привлекательным архитектором Адамом.

Выходит забавный любовный треугольник и очень теплая история о том, что личная жизнь может внезапно перевернуться вверх дном в любом возрасте.