Не прибавляйте возраст своему образу: 7 стильных способов носить броши этой осенью
Броши больше не ассоциируются только с классическими костюмами и старомодными образами. Этой осенью их можно смело сочетать с базовой одеждой, верхней одеждой и даже обычными вещами.
Styler рассказывает, как носить броши этой осенью, с чем их сочетать и какие ошибки лучше избегать.
На жакете
Самый простой вариант - прикрепить брошь к лацкана жакета. Но вместо строгого офисного комплекта соедините ее с футболкой, джинсами или широкими брюками.
Особенно современно будут смотреться большие геометрические броши, минималистические металлические модели или необычные винтажные украшения.
На свитере
Брошь отлично работает даже с простым однотонным свитером. Прикрепите ее не обязательно по центру - можно немного поместить аксессуар к плечу или поближе к ключице.
Такой прием поможет превратить обычный трикотажный образ в более интересный.
На пальто
Осенью брошь может стать акцентом верхней одежды. Ее можно разместить на лацкане пальто, у воротника или даже чуть ниже плеча.
Для темного пальто подойдет контрастное металлическое украшение, а к светлой верхней одежде можно подобрать цветную или каменную брошь.
На шарфе
Это один из самых интересных способов ношения. Брошкой можно не только украсить шарф, но и зафиксировать его.
Выбирайте не слишком тяжелую модель, чтобы она не растягивала ткань. Особенно эффектно такой аксессуар смотрится с большим шерстяным шарфом.
На рубашке
Вместо традиционного украшения на шее попробуйте прикрепить небольшую брошь у воротника рубашки.
Белый или голубой рубашечный крой создаст красивый фон даже для яркого и необычного украшения.
На сумке
Брошь давно перестала быть аксессуаром исключительно для одежды. Ее можно прикрепить к ремню или клапану сумки.
Этот вариант особенно хорошо подойдет тем, кто хочет добавить яркую деталь в базовый образ, но не любит много украшений.
С другими украшениями
Не обязательно носить брошь саму. Ее можно сочетать с серьгами, кольцами, цепочками или даже очками!
Но здесь важно не перегрузить образ. Если брошь большая и заметная, остальные украшения лучше сделать более сдержанными.
Чего лучше избегать
Чтобы брошь не добавляла образа возраста, не стоит автоматически совмещать ее со всеми классическими вещами одновременно - суровым костюмом, жемчужным ожерельем, юбкой меди и туфлями одного стиля.
Более современно выглядит контраст: винтажная брошь с джинсами, классическое украшение со свитером oversize или элегантная модель с простой белой рубашкой.
Именно соединение старого и нового делает образ актуальным.
Напомним, как раньше мы рассказывали о том, какая вещь в гардеробе способна заменить обычную базовую футболку.