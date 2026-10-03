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Тренды 03 октября 2026, 14:48

Как правильно сочетать шапку, шарф и пальто в 2026 году: совет стилистки Елены Шевченко

Лишь одна деталь способна испортить даже красивую верхнюю одежду
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как совмещать шапку, шарф и верхнюю одежду в холодный сезон (фото: Styler)
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Шапка, шарф и пальто могут быть красивыми по отдельности, но вместе не всегда создают гармоничный образ. Причина часто кроется в цвете: если каждая вещь живет своей жизнью, комплект выглядит случайным. Стилистка Шевченко объяснила, как сочетать аксессуары с верхней одеждой, чтобы выглядеть стильно осенью и зимой 2026 года.

Styler со ссылкой на советы экспертки, опубликованные в Instagram, рассказывает, какие правила следует соблюдать при выборе шапки и шарфа.

Как совмещать шапку и шарф с пальто

Один из самых простых способов собрать гармоничный образ - выбрать шапку и шарф в цвет верхней одежды. В то же время, не обязательно искать абсолютно идентичные оттенки.

Лучше, чтобы аксессуары были на один-три тона светлее или темнее пальто или куртки. Так цвета будут перекликаться между собой, но не будут сливаться в одно сплошное пятно.

Как носить шапку и шарф в 2026 году - советы стилистки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Другой вариант - выбрать шапку и шарф другого цвета, но связать их с другими деталями образа. Например, с сумкой, перчатками, обувью или брюками, которые видны даже тогда, когда пальто застегнуто.

Как совмещать шапку и шарф с аксессуарами (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Какой ошибки следует избегать

Когда шапка одного цвета, шарф второго, а пальто третьего, комплект может выглядеть, мягко говоря, неудачным. Особенно если оттенки никак не перекликаются между собой.

Это не означает, что нужно отказываться от ярких аксессуаров или ограничиваться одним цветом. Важно, чтобы в сочетании прослеживался замысел: оттенки дополняли друг друга или повторяли цвета других вещей.

Главное правило - оттенки образа должны "перекликаться" между собой (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Поэтому перед выходом следует оценить образ целиком, а не только отдельные элементы. Если цвета шапки и шарфа поддерживают оттенок верхней одежды или других аксессуаров, комплект будет выглядеть более целостно.

Цвет шапки и шарфа должен быть похож на цвет других вещей в образе (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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