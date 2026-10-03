Як правильно поєднувати шапку, шарф і пальто у 2026 році: порада стилістки Олени Шевченко
Шапка, шарф і пальто можуть бути красивими окремо, але разом не завжди створюють гармонійний образ. Причина часто криється в кольорах: якщо кожна річ живе своїм життям, комплект виглядає випадковим. Стилістка Шевченко пояснила, як поєднувати аксесуари з верхнім одягом, щоб мати стильний вигляд восени та взимку 2026 року.
Styler з посиланням на поради експертки, опубліковані в Instagram, розповідає, яких правил варто дотримуватися під час вибору шапки та шарфа.
Як поєднувати шапку та шарф із пальтом
Один із найпростіших способів зібрати гармонійний образ - обрати шапку й шарф у колір верхнього одягу. Водночас не обов'язково шукати абсолютно ідентичні відтінки.
Краще, щоб аксесуари були на один-три тони світлішими або темнішими за пальто чи куртку. Так кольори перегукуватимуться між собою, але не зливатимуться в одну суцільну пляму.
Інший варіант - обрати шапку та шарф іншого кольору, але пов'язати їх з іншими деталями образу. Наприклад, із сумкою, рукавичками, взуттям або штанами, які видно навіть тоді, коли пальто застібнуте.
Якої помилки варто уникати
Коли шапка одного кольору, шарф другого, а пальто третього, комплект може виглядати розрізненим. Особливо якщо відтінки ніяк не перегукуються між собою.
Це не означає, що потрібно відмовлятися від яскравих аксесуарів або обмежуватися одним кольором. Важливо, щоб у поєднанні простежувався задум: відтінки доповнювали один одного або повторювали кольори інших речей.
Тому перед виходом варто оцінити образ цілком, а не лише окремі елементи. Якщо кольори шапки й шарфа підтримують відтінок верхнього одягу або інших аксесуарів, комплект матиме значно цілісніший вигляд.
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