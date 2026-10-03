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Тренди 03 жовтня 2026, 14:48

Як правильно поєднувати шапку, шарф і пальто у 2026 році: порада стилістки Олени Шевченко

Лише одна деталь здатна зіпсувати навіть гарний верхній одяг
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Як поєднувати шапку, шарф і верхній одяг у холодний сезон (фото: Styler)
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Шапка, шарф і пальто можуть бути красивими окремо, але разом не завжди створюють гармонійний образ. Причина часто криється в кольорах: якщо кожна річ живе своїм життям, комплект виглядає випадковим. Стилістка Шевченко пояснила, як поєднувати аксесуари з верхнім одягом, щоб мати стильний вигляд восени та взимку 2026 року.

Styler з посиланням на поради експертки, опубліковані в Instagram, розповідає, яких правил варто дотримуватися під час вибору шапки та шарфа.

Як поєднувати шапку та шарф із пальтом

Один із найпростіших способів зібрати гармонійний образ - обрати шапку й шарф у колір верхнього одягу. Водночас не обов'язково шукати абсолютно ідентичні відтінки.

Краще, щоб аксесуари були на один-три тони світлішими або темнішими за пальто чи куртку. Так кольори перегукуватимуться між собою, але не зливатимуться в одну суцільну пляму.

Як носити шапку і шарф 2026 року - поради стилістки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Інший варіант - обрати шапку та шарф іншого кольору, але пов'язати їх з іншими деталями образу. Наприклад, із сумкою, рукавичками, взуттям або штанами, які видно навіть тоді, коли пальто застібнуте.

Як поєднувати шапку і шарф з аксесуарами (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Якої помилки варто уникати

Коли шапка одного кольору, шарф другого, а пальто третього, комплект може виглядати розрізненим. Особливо якщо відтінки ніяк не перегукуються між собою.

Це не означає, що потрібно відмовлятися від яскравих аксесуарів або обмежуватися одним кольором. Важливо, щоб у поєднанні простежувався задум: відтінки доповнювали один одного або повторювали кольори інших речей.

Головне правило - відтінки образу повинні "перегукуватися" між собою (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Тому перед виходом варто оцінити образ цілком, а не лише окремі елементи. Якщо кольори шапки й шарфа підтримують відтінок верхнього одягу або інших аксесуарів, комплект матиме значно цілісніший вигляд.

Колір шапки та шарфа повинен бути подібним до кольору інших речей в образі (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Раніше ми розповідали про те, як стилістка Анастасія Кривицька поділилася топом найвдалших кольорів осені 2026 року.

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