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Тренды 28 октября 2026, 06:19

Когда Михаила, Катерины и Андрея в ноябре-2026: даты праздников по новому календарю

Если в вашей семье есть люди с такими именами, сохраните эти даты, чтобы не пропустить
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Девушка обозначает важные даты в календаре (коллаж: Styler)
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В ноябре украинцы будут чествовать архистратига Михаила, святую великомученицу Катерину и апостола Андрея Первозванного. По новому церковному календарю эти праздники имеют обновленные даты, которые следует знать, чтобы не пропустить важные дни и поздравить близких.

Styler рассказывает, что означает каждый праздник и на когда он приходится.

Когда празднуют Михаила в ноябре 2026

День Михаила в 2026 году будут отмечать 8 ноября. В этот день Православная церковь Украины чествует Собор архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных.

Архистратиг Михаил в христианской традиции считается главой небесного воинства, который борется со злом. Его уважают как защитника и покровителя, а в народной традиции Михайлов день связан с завершением осенних хозяйственных работ и началом зимнего периода.

8 ноября с именинами поздравляют мужчин по имени Михаил. Также в этот день верующие молятся архистратигу Михаилу, прося защиты, силы и помощи в сложных обстоятельствах.

Когда празднуют Катерины в ноябре 2026

День святой великомученицы Катерины приходится на 24 ноября. Христиане чтят память святой, которая, по церковному преданию, жила в Александрии и пострадала за свою веру.

Святая Катерина известна как символ мудрости, мужества и непреклонности убеждений. Ее почитают в христианской традиции, а в украинской культуре этот день также связан с древними обычаями и вечерницами молодежи.

24 ноября с именинами поздравляют Катерин. В народной традиции праздник Екатерины считался одним из дней, связанных с девичьими гаданиями на будущее замужество, хотя эти обычаи не являются частью церковного богослужения.

Дату 24 ноября подтверждает сводный религиозный календарь на 2026 год, в котором собраны календари разных христианских конфессий.

Когда празднуют Андрея в ноябре 2026

День святого апостола Андрея Первозванного в 2026 году будут отмечать 30 ноября. По христианскому преданию, Андрей был одним из первых учеников Иисуса Христа, потому его называют Первозванным.

В Украине апостол Андрей имеет особое значение: по церковному преданию он проповедовал на землях, где впоследствии возникла Киевская Русь. С его именем также связывают древние украинские обычаи, в том числе гадания на Андреевские вечерницы, которые традиционно проводили накануне праздника.

30 ноября с именинами поздравляют Андреев. Для верующих это возможность почтить апостола, вспомнить его миссионерскую деятельность и обратиться к нему в молитве.

Почему даты праздников изменились

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для недвижимых праздников. Украинская греко-католическая церковь также перешла на новый стиль для недвижимых дат, используя григорианский календарь.

Поэтому ряд привычных праздников теперь отмечается на 13 дней раньше, чем по старому юлианскому календарю. В частности, Михайлов день раньше приходился на 21 ноября, день Катерины - на 7 декабря, а Андрея Первозванного - на 13 декабря.

В то же время некоторые общины продолжают придерживаться старого календарного стиля, поэтому даты празднования могут отличаться в зависимости от церковной традиции.

Раньше мы рассказывали, когда отмечают Хэллоуин в Украине.

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