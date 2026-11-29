Mafia II (2010)

Несмотря на то, что Mafia II вышла более 15 лет назад, ее зимняя атмосфера до сих пор остается одной из самых известных в видеоиграх. В начале истории Вито Скалетта возвращается к заснеженному Эмпайр-Бэй 1945 году, где витрины магазинов украшены к праздникам, прохожие кутаются в пальто, а из автомобильных радиоприемников раздаются мелодии прошлого века.

Заснеженные дороги в Mafia II (скриншот)

Иногда здесь хочется отложить сюжетные задания, сесть за руль ретроавтомобиля и просто прокатиться по городу. Машины скользят на заснеженных дорогах, из-под колес разлетается снег, а вечерние улицы выглядят особенно кинематографически. Жаль только, что зима сопровождает игрока не на протяжении всей истории. Впрочем, именно ради первых глав к Mafia II приятно возвращаться в декабре.

Moomintroll: Winter's Warmth (2026)

Если в детстве вы любили истории о Муми-троллях, эта игра вполне может стать приятной встречей со знакомым миром. Муми-тролль неожиданно просыпается посреди зимней спячки и обнаруживает, что его родная долина изменилась до неузнаваемости. Пока семья спит, ему придется самостоятельно познакомиться с зимой, найти новых друзей и научиться помогать другим.

Графика игры (скриншот)

Особое очарование игре добавляет рисованная графика, благодаря которой каждая локация напоминает иллюстрацию из детской книги. Здесь можно неторопливо бродить по снежным тропам, знакомиться с странными персонажами и развязывать головоломки. Это теплая история о дружбе, одиночестве и заботе, которая прекрасно подойдет к тихому вечеру с чашкой какао.

The Long Dark (2017)

Пожалуй, немногие игры столь убедительно передают ощущение настоящей зимы. The Long Dark переносит игрока в канадский захолустье, где на километры вокруг простираются заснеженные леса, замерзшие озера, горы и заброшенные поселения. Здесь нужно исследовать местность, находить припасы и искать убежище от непогоды.

Пейзажи в игре (скриншот)

Несмотря на то, что это симулятор выживания, в нем есть своя особенная эстетика. Найти уютный деревянный домик после длительного путешествия, услышать потрескивание дров в печи или наблюдать за северным сиянием над заснеженными вершинами - именно такие моменты делают игру незабываемой. Для тех, кто хочет больше наслаждаться видами, чем бороться с трудностями, предусмотрен облегченный режим Pilgrim.

Röki (2020)

Röki напоминает старую скандинавскую сказку, рассказанную долгими зимними вечерами. В центре сюжета - девочка Туве, которая отправляется на поиски младшего брата и попадает в таинственный мир, населенный троллями, духами и другими существами из северного фольклора.

Один из моментов игры (скриншот)

Игра подкупает своим художественным стилем: огромные заснеженные деревья, старинные каменные постройки, маленькие домики и загадочные пещеры создают ощущение путешествия по иллюстрированной книге. Вместо привычного для многих приключенческих игр экшена здесь следует исследовать локации, собирать предметы, помогать персонажам и разгадывать загадки. За сказочной оболочкой также скрывается довольно глубокая история о семье, взрослении и принятии сложных эмоций.

Tiny Glade (2024)

Tiny Glade - идеальный вариант для тех, кто устал от бесконечных задач, сложных игровых механик и желания непременно дойти до финала. Здесь нет сюжета, врагов, экономики или необходимости зарабатывать ресурсы. Все, что нужно делать – создавать собственные маленькие архитектурные шедевры.

Один из вариантов строительства (скриншот)

Особенно приятно играть на зимней лужайке. Можно построить небольшой средневековый поселок, окруженный заснеженными деревьями, создать сказочный замок или одинокий домик с теплым светом в окнах. Игра самостоятельно добавляет в сооружения разнообразные декоративные детали, поэтому даже самое простое здание выглядит неотразимо. Это тот случай, когда заходишь в игру на 15 минут, чтобы поставить один домик, а потом замечаешь, что уже создал целый поселок.