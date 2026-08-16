Меньше вещей - больше образов: 5 находок для осеннего гардероба

Кардиган

Кардиган - одна из самых удобных вещей для осени, ведь его можно носить как самостоятельный верх или использовать как дополнительный слой.

Для капсульного гардероба лучше выбрать модель в нейтральном оттенке: молочном, бежевом, сером, коричневом или черном. Такой кардиган легко сочетать с джинсами, юбками, платьями и классическими брюками.

Особенно практичными будут модели средней длины без излишнего декора. Они не перегружают образ и разрешают экспериментировать с другими деталями.

Как носить: с футболкой и прямыми джинсами, поверх рубашки или платья, а в прохладные дни - под тренч или пальто.

Кардиган на осень 2026 (фото: instagram.com/anoukyve)

Тренч

Классический тренч остается одним из самых практичных вариантов верхней одежды для переходного сезона. Он защищает от прохладного ветра и дождя и придает образу структурированности.

Для универсальной капсулы подойдет тренч бежевого, песочного, серого или темно-синего цвета. Лучше всего выглядят модели прямого или слегка свободного кроя, которые не сковывают движения и позволяют одевать под них свитер или жакет.

Тренч можно сочетать практически со всеми вещами осенней капсулы - от джинсов до юбки.

Как носить: с прямыми джинсами и балетками для повседневного образа или джинсовой юбкой и свитером для более женственного сочетания.

Тренч (фото: instagram.com/hannahlewisstylist)

Балетки

Балетки давно перестали быть исключительно летней обувью. Осенью их можно носить в сухую и не очень холодную погоду, комбинируя с джинсами, юбками и брюками.

Для капсулы следует присмотреться к моделям черного, бордового, коричневого или молочного цвета. Если хочется сделать обувь акцентом образа, можно выбрать балетки с металлическими деталями, ремешками или лакированной кожей.

Важно, чтобы обувь была не только стильной, но и комфортной: именно универсальность делает ее удачным элементом капсульного гардероба.

Как носить: с прямыми джинсами и кардиганом, миди-юбкой или тренчем.

Балетки на небольшом каблуке (фото: instagram.com/smythsisters)

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка - способ разнообразить осенний гардероб, если джинсы кажутся слишком привычным вариантом.

Для капсулы особенно практичной будет модель миди или длины ниже колена. Она легко комбинируется с базовым трикотажем, рубашками, кардиганами и верхней одеждой.

Относительно цвета, проще всего работать с классическим синим денимом, темно-синим или черным. Такую юбку можно носить не только с балетками, но и с сапогами или кроссовками.

Как носить: с объемным кардиганом и балетками или с водолазкой и тренчем.

Джинсовая юбка (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Джинсы прямого кроя

Прямые джинсы - одна из тех вещей, которая может стать основой десятков образов. В отличие от моделей с очень узким или чрезмерно широким кроем, они легко вписываются в разные стили.

Для осенней капсулы подойдут классические синие, темно-синие или черные джинсы без большого количества потертостей и декоративных деталей.

Средняя или высокая посадка позволит комбинировать джинсы с короткими кардиганами, рубашками, свитерами и тренчами.

Как носить: с кардиганом и балетками, футболкой и тренчем или свитером и сапогами.

Прямые джинсы (фото: instagram.com/anoukyve)

Как собрать осеннюю капсулу из этих вещей

Преимущество этих пяти моделей состоит в том, что их можно комбинировать между собой, не создавая ощущения, что один и тот же комплект повторяется.

Например:

джинсы + кардиган + балетки - простой повседневный образ;

джинсовая юбка + кардиган + тренч - более женственный вариант;

джинсы + рубашка + тренч - универсальный комплект для города;

джинсовая юбка + свитер + балетки - уютный образ для теплой осени;

джинсы + кардиган + тренч - практичное сочетание для прохладной погоды.

При этом не обязательно покупать все вещи одновременно. Капсулу можно собирать постепенно, ориентируясь на то, что уже есть в гардеробе.