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Тренды 20 августа 2026, 17:23

Брюки за 3 тысячи, а выглядят на 300 гривен: стилист объяснила, в чем ошибка

Почему в примерочной все хорошо, а дома вдруг хочется снять эти штаны?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Стилист раскрыла секрет удачного образа со штанами (коллаж: Styler)
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Удачный крой и высокая цена еще не гарантируют стильный вид. Иногда одна неудачная деталь в сочетании с другими вещами полностью меняет силуэт - и даже дорогие джинсы или брюки начинают выглядеть невыигрышно.

Styler со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко рассказывает, какой ошибки следует избегать и как правильно сочетать разные модели брюк.

Почему штаны вдруг начинают выглядеть дешево

Представьте ситуацию: вы купили брюки за 3 тысячи гривен. В магазине они казались идеальными, но дома вы обули свои осенние ботинки и увидели совсем другой результат.

Штанина может некрасиво заламываться у лодыжки, не помещаться поверх сапог или, наоборот, выглядеть слишком короткой с определенной парой обуви. В результате ноги кажутся более короткими, а весь образ - непропорциональным.

В такой ситуации не следует сразу винить себя, рост или фигуру. Правильно подобранная обувь способна полностью изменить те, как воспринимаются брюки и пропорции тела.

С чем носить разные модели штанов

Стилист советует подбирать обувь не только по принципу "нравится - не нравится", но и с учетом длины и кроя брюк.

Палаццо

Широкие палаццо лучше всего сочетать с обувью, которая поддерживает их объем и не создает визуального дисбаланса.

К такой модели можно выбрать:

  • ретро-кроссовки
  • челси
  • ботильоны
  • лодочки
  • лоферы
  • дерби
  • Мэри Джейн.

Прямые штаны

Прямой крой остается одним из самых универсальных, поэтому здесь выбор обуви достаточно широк.

Попытайтесь сочетать такие брюки с:

  • объемными кроссовками
  • резиновыми сапогами
  • байкерскими сапогами
  • лодочками
  • лоферами
  • сапогами с широким голенищем
  • Мэри Джейн.

Брюки 7/8

Укороченная длина открывает лодыжку, поэтому особенно важно, какую обувь вы выбираете. Такие штаны можно носить с балетками, челси, ботильонами, лоферами, лодочками и Мэри Джейн.

Главное - следить, чтобы обувь не создавала резкого горизонтального разделения ноги, если ваша цель - визуально вытянуть силуэт.

Клеш

Клеш хорошо работает с обувью, которая поддерживает его характер и не теряется под широкой нижней частью штанины.

Среди удачных вариантов:

  • ретро-кроссовки
  • челси
  • ботильоны
  • челноки
  • лоферы
  • ковбойские сапоги
  • Мэри Джейн.

Классические брюки со стрелкой

Брюки со стрелкой легко адаптировать и к классическим, и к более расслабленным образам.

Их можно носить с ретро-кроссовками, балетками, ботильонами, лодочками, лоферами, kitten heels и Мэри Джейн.

Стрелка сама по себе уже придает образу структурированности, поэтому обувь может как поддержать этот эффект, так и сделать его более обыденной.

Лосины

Лосины имеют плотный силуэт, поэтому особенно эффектно смотрятся с обувью, которая придает образу структуры.

Стилист предлагает рассматривать следующие варианты:

  • дерби
  • жокейские сапоги
  • байкерские сапоги
  • резиновые сапоги
  • сапоги с широким голенищем
  • лоферы
  • Мэри Джейн.

Обувь - не единственная деталь

Даже идеальная пара обуви не спасет образ, если остальные вещи нарушают пропорции. После выбора брюк следует обратить внимание на верхнюю одежду и топы: свитер, который придает лишний объем или пальто неудачного кроя могут полностью изменить силуэт.

Поэтому перед тем, как решить, что новые штаны "не сидят" или делают фигуру более широкой, стоит примерить их с разной обувью и верхом.

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