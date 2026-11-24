Шляпу Артура Моргана продают на гаражном распродаже

Даже если вы давно не запускали Red Dead Redemption 2, то вряд ли забыли, как выглядит Артур Морган. Одной из самых узнаваемых деталей его образа стала коричневая ковбойская шляпа с веревкой вокруг тульи.

В GTA 6 практически идентичный головной убор можно найти на гаражной распродаже на Орчард-авеню в южной части Порт-Геллгорна. В игре он получил название Genuine Cowboy Hat ("Настоящая ковбойская шляпа").

Самое интересное, что разработчики сделали его полноценным предметом гардероба. Джейсон может носить шляпу, превратившись в своеобразную современную версию Артура Моргана.

Старинная телега с Red Dead Redemption 2

Еще одну интересную отсылку в ковбойскую серию игроки нашли севернее округа Келли и Порт-Геллгорна. Среди современных автомобилей и дорог Леониды сохранилась старинная деревянная телега, напоминающая транспорт из Red Dead Redemption 2.

В конце 19 века, когда разворачиваются события RDR 2, такие повозки были неотъемлемой частью повседневной жизни. Ими перевозили товары, продовольствие и личные вещи, а также путешествовали между поселениями.

Теперь, спустя столетие спустя, похожую телегу можно увидеть уже в мире GTA 6. Находка стала еще одним аргументом для сторонников теории об общей вселенной двух игр Rockstar.

Книга с историей из Red Dead Redemption 2

Пожалуй, самая интересная отсылка к ковбойской серии спрятана в обычной книге. Она называется The Cowboy's Prayer Is to Die Young ("Молитва ковбоя - умереть молодым").

Один из экземпляров можно найти в Brian's Marina в Ки-Ленто. Однако интересна не столько обложка, сколько само содержание романа.

Главный герой книги, Раст Маккрири, посещает заснеженную хижину у озера Керн, где находит Флако Эрнандеса. Поклонники RDR 2 могут помнить этого персонажа по дополнительному заданию, посвященному легендарным стрелкам Дикого Запада.

Обстоятельства, описанные в романе, перекликаются с событиями Red Dead Redemption 2. И это особенно интересно, учитывая, что в самой RDR 2 история легендарных ковбоев также была связана с написанием книги.

Упоминания о Блэквотере, Армадилле и других городах.

Флако Эрнандес - не единственное знакомое имя на страницах вестерна. В книге также упоминаются географические названия, хорошо знающие поклонники обеих частей Red Dead Redemption.

Среди них Блэквотер, Армадилло и Нью-Остин.

Блэквотер играет немаловажную роль в истории банды Датча ван дер Линде. Именно с событиями в этом городе связана предыстория Red Dead Redemption 2, хотя игрокам так и не показали ее полностью.

Армадилло, в свою очередь, является одним из самых узнаваемых городов первой Red Dead Redemption. Во второй части Rockstar показала его в совершенно ином состоянии – поселение переживало эпидемию холеры.

Нью-Остин существует даже на автомобильных номерах

Если упоминание вымышленного штата в романе еще можно объяснить тем, что Red Dead Redemption является художественным произведением в мире GTA, то автомобильные номера порождают гораздо больше вопросов.

На дорогах Леониды игроки заметили машины с номерными знаками, на которых указан New Austin.

В Red Dead Redemption этот штат охватывает пустынные территории, небольшие поселения, ранчо и каньоны. Его пейзажи вдохновлены американским Юго-Западом.

Автомобильный номер "New Austin" (скриншот)

Артур Морган променял коня на чихуахуа

Одна из самых забавных пасхальных помещений GTA 6 скрывается на площадке для минигольфа Frontier Adventure Golf в Вейнинг-Сэндс.

Само заведение оформлено в стиле Дикого Запада. Однако больше внимания игроков привлек маленький чихуахуа, который бегает по территории площадки.

На спине собаки закреплена миниатюрная фигурка ковбоя. Коричневая шляпа, синяя полосатая рубашка и шейный платок делают его очень похожим на Артура Моргана.

Если в Red Dead Redemption 2 герой путешествовал верхом на лошадях, то в GTA 6 его транспортом стал чихуахуа.

Причем, это не статическая декорация. Собака передвигается по территории площадки, поэтому за маленьким ковбоем можно понаблюдать.

Действительно ли GTA и Red Dead Redemption существуют в одной вселенной

Rockstar оставляла подсказки еще задолго до выхода GTA 6. В доме Франклина в GTA 5 на книжной полке можно увидеть книгу Red Dead, автором которой указан Дж. Марстон.

Фанаты предполагают, что ее написал Джек Марстон - сын Джона и Эбигейл. В Red Dead Redemption 2 мальчик увлекался чтением, поэтому теория о его будущей писательской карьере имеет определенную сюжетную подоплеку.

Однако до сих пор большинство таких деталей можно было воспринимать как шутки разработчиков.

GTA 6 пошла чуть дальше. В нем появились не только предметы, похожие на вещи персонажей RDR 2, но и описания конкретных сюжетных событий и упоминания знакомых территорий за пределами литературных произведений.

Rockstar официально не подтвердила существование общей вселенной. Однако теперь у фанатов есть повод задуматься, не происходили ли приключения Артура Моргана и Джона Марстона на территории той самой вымышленной Америки, по которой сегодня путешествуют Джейсон и Люсия.