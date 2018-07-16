"Ботокс починає шипіти": в роздягальні збірної Франції Путіна теж прикрили парасолькою (відео)

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Користувачі соцмережі висміяли Путіна за таку поведінку

15 липня в Москві після фінальної гри ЧС-2018 між Францією і Хорватією, відбулася урочиста церемонія нагородження. Під час церемонії пішов сильний дощ. Що цікаво, парасолька принесли тільки Путіну, в той час, як президент Франції Еммануель Макрон і президент Хорватії Колинда Грабар-Китарович, кілька хвилин стояли під дощем.

Користувачі соцмережі, а також західні ЗМІ бурхливо відреагували на цей інцидент, але незабаром з'ясувалося, що охраниики Путіна взяли парасолька для свого шефа і в роздягальню, де команда святкувала перемогу Франції.

У приміщенні вірний охоронець Путіна знову відкрив парасольку, щоб президента РФне облили шампанським радісні футболісти збірної Франції, які співали і танцювали на столі.

Відео: В роздягальні збірної Франції над Путіним відкрили парасольку, щоб на нього не потрапила шампанське (youtube.com/Very News)

Користувачі соцмережі висміяли Путіна за таку поведінку. Юзери вважають, що президент РФ просто панічно ботся за своє життя.

"Воно напевно скоро як Джексон буде ходити в масці, рукавичках і жити з мавпою і удавом,яких буде періодично цілувати в животик", - з іронією пише Олексій Пушкін.

"Нано-парасольку! Звичайним парасолькою прикрили б від проливного дощу Президента Хорватії - тендітну красиву жінку, яка і видом не показала свого здивування у відношення "галантних" чоловіків", - зазначила Галина Столярова.

"Ботокс від шампанського починає шипіти як сірчана кислота", - жартує Олександр Вознюк.

"Навіть у роздягальні охоронець Путіна закривав його парасолькою від бризок шампанського! Що за страх різного роду рідин - чи то дощова вода, шампанське... Мабуть він страшно боїться, що шампанське або будь-яку іншу рідину можуть підмішати "новачок" або полоній, якими він любить позбавлятися від неугодних йому людей. Судить про інших по собі мабуть, тому і боїться всього навколо. Який же він нещасний чоловік, хоч і найбагатша у світі завдяки накрадених сотням мільярдів доларів. PS. А може на Путіна намагалися помочитися з трибуни, тому охоронець так заповзято оберігав його за допомогою парасольки? Нам залишається тільки здогадуватися", - розмірковують у мережі.

Скріншот поста (facebook.com/tvrain)

"Блін, та цей чувак з парасолькою в губернатори мітить", "Точно бояться , що грим змиється і виявиться під ним Безруков", - додали юзери.

Скріншот поста (facebook.com/tvrain)

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