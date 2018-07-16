"Ботокс начинает шипеть": в раздевалке сборной Франции Путина тоже прикрыли зонтиком (видео)

Скриншот из видео

Пользователи соцсети высмеяли Путина за такое поведение

15 июля в Москве после финальной игры ЧМ-2018 между Францией и Хорватией, состоялась торжественная церемония награждения. Во время церемонии пошел сильный ливень. Что интересно, зонтик принесли только Путину, в то время, как президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, несколько минут стояли под дождем.

Пользователи соцсети, а также западные СМИ бурно отреагировали на этот инцидент, но вскоре выяснилось, что охраниики Путина взяли зонт для своего шефа и в раздевалку, где команда Франции праздновала победу.

В помещении верный охранник Путина снова открыл зонт, чтобы президента РФне облили шампанским радостные футболисты сборной Франции, которые пели и танцевали на столе.

Видео: В раздевалке сборной Франции над Путиным открыли зонтик, чтобы на него не попало шампанское (youtube.com/Very News)

Пользователи соцсети высмеяли Путина за такое поведение. Юзеры считают, что президент РФ просто панически ботся за свою жизнь.

"Оно наверно скоро как Джексон будет ходить в маске, перчатках и жить с обезьяной и удавом,которых будет периодически целовать в животик", - с иронией пишет Алексей Пушкин.

"Нано-зонтик! Обычным зонтиком прикрыли бы от проливного дождя Президента Хорватии - хрупкую красивую женщину, которая и видом не показала своего удивления в отношение "галантных" мужчин", - отметила Галина Столярова.

"Ботокс от шампанского начинает шипеть как серная кислота", - шутит Александр Вознюк.

"Даже в раздевалке охранник Путина закрывал его зонтом от брызг шампанского! Что за боязнь различного рода жидкостей - будь то дождевая вода, шампанское... Видимо он страшно боится, что в шампанское или любую другую жидкость могут подмешать "новичок" или полоний, которыми он любит избавляться от неугодных ему людей. Судит о других по себе видимо, поэтому и боится всего вокруг. Какой же он несчастный человек, хоть и самый богатый в мире благодаря наворованным сотням миллиардов долларов. PS. А может на Путина пытались помочиться с трибуны, поэтому охранник так рьяно оберегал его при помощи зонта? Нам остается только гадать", - размышляют в сети.

Скриншот поста (facebook.com/tvrain)

"Блин, да этот чувак с зонтом в губернаторы метит", "Точно боятся , что грим смоется и окажется под ним Безруков", - добавили юзеры.

Скриншот поста (facebook.com/tvrain)

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