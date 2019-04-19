Дебати 2019: Кошевий вийшов на сцену в "матюкливому" костюмі (фотофакт)

Дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенко напередодні другого туру президентських виборів 2019 завершилися. Євген Кошовий з'явився на дебатах з ремінцем для бейджу з матюками, у такому вигляді артист стояв на сцені позаду кандидатів у президенти.

На чорному ремінці для бейджу латинськими літерами було написано "POHUY".

Дебати 2019 - Кошовий прийшов у костюмі з матюками (скрін відео)

А користувачі соцмереж повідомили, що такі ремінці на "Олімпійському" роздавали усім бажаючим.

"В дебатах переміг мовчазний протест Жені Кошевого", - написав Іван Марунич.

Дебати 2019 - Кошовий прийшов у костюмі з матюками (скрин: facebook.com/ivan.marunych)

Нагадаємо, в кінці дебатів між кандидатами в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна. Користувачі мережі бурхливо відреагували на таке несподіване закінчення найочікуванішої події цього тижня.

До речі, кандидат Володимир Зеленський під час вступної промови розповів, що голосував за свого нинішнього опонента Петра Порошенка.