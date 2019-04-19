Дебаты 2019: Кошевой вышел на сцену в "матерном" костюме (фотофакт)

Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко накануне второго тура президентских выборов 2019 завершились. Евгений Кошевой появился на дебатах с ремнем для бейджа с матерными словами, в таком виде артист стоял на сцене позади кандидатов в президенты.

На черном шнурке для бейджа латинскими буквами было написано "POHUY".

Дебаты 2019 - Кошевой пришел в костюме с матами (скрин видео)

А пользователи соцсетей сообщили, что такие ремешки на "Олимпийском" раздавали всем желающим.

"В дебатах победил молчаливый протест Жени Кошевого", - написал Иван Марунич.

Дебаты 2019 - Кошевой пришел в костюме с матами (скрин: facebook.com/ivan.marunych)

Напомним, в конце дебатов между кандидатами в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени. Пользователи сети бурно отреагировали на такое неожиданное окончание самого ожидаемого события этой недели.

Кстати, кандидат Владимир Зеленский во время вступительной речи рассказал, что голосовал за своего нынешнего оппонента Петра Порошенко.