Дебати Зеленського і Порошенка: кращі меми та фотожаби

Дебати Порошенка і Зеленського (колаж РБК-Україна)

Дебати Порошенка і Зеленського підірвали мережу і стали сюжетом для безлічі забавних картинок

Дебати Порошенка і Зеленського викликали бурхливу реакцію в мережі. Крім емоційних текстів на підтримку свого кандидата, в мережі стали публікувати фотожаби і меми. Користувачі неодноразово висміяли не тільки жести і дії кандидатів на сцені, але і їх слова. Найпопулярніший мотив для жартів в мережі – момент, коли кандидати стали на коліна прямо на сцені НСК "Олімпійський".

Головною темою більшості фотожаб є момент, коли обидва кандидати в президенти стають на коліна прямо на сцені стадіону.

"Ілля Рєпін "Путін дивиться дебати". Полотно, масло, страх і ненависть", - підписав знімок один з користувачів мережі.

Дебати Порошенка і Зеленського (фото: соцмережі)

Не без уваги залишилися і питання кожного з кандидатів. Наприклад, в мережі висміяли той факт, що раніше Петро Порошенко під час одного з виступів зірвав шапку з дівчини. Також приводом для глузувань стали відповіді кандидатів.

"Ти брешеш. Ні, ти брешеш", - сміються в мережі.

"Порошенко: ви не бачите все, що було зроблено за 5 років.

Я: *намагаюся роздивитись*", - написали у підписі до кадру з фільму.

Дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський" – найкращі фотожаби, меми та демотиватори (фото: соцмережі)

Деякі стали жартувати з приводу історії з втечею Віктора Януковича з України.

Дебати 19 квітня на Олімпійському – жарти (фото: соцмережі)

У більшості своїй громадськість сприйняла важливу подія в політичному житті України як протистояння двох сил, і висловила це буквально.

Дебати Порошенка і Зеленського (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що раніше мережа відреагувала на заяву кандидата у президенти Володимира Зеленського про те, що він голосував за Порошенка. У мережі його слова розкритикували.

Раніше STYLER писав, як українці відреагували на дебати Зеленського і Порошенка. У мережі назвали дебати подією року і емоційно підтримали свого кандидата.