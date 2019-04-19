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Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

STYLERКурьезы    19.04.2019 - 22:10
Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы
Дебаты Порошенко и Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Порошенко и Зеленского взорвали сеть и стали сюжетом для множества забавных картинок

Дебаты Порошенко и Зеленского вызвали бурную реакцию в сети. Кроме эмоциональных текстов в поддержку своего кандидата, в сети стали публиковать фотожабы и мемы. Пользователи неоднократно высмеяли не только жесты и действия кандидатов на сцене, но и их слова. Самый популярный мотив для шуток в сети – момент, когда кандидаты встали на колени прямо на сцене НСК "Олимпийский".

Главной темой большинства фотожаб является момент, когда оба кандидата в президенты становятся на колени прямо на сцене стадиона.

"Илья Репин "Путин смотрит дебаты". Холст, масло, страх и ненависть", - считает один из пользователей сети.

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

Дебаты Порошенко и Зеленского (фото: соцсети)

Не без внимания остались и вопросы каждого из кандидатов. К примеру, в сети высмеяли тот факт, что ранее Петр Порошенко во время одного из выступлений сорвал шапку с девушки. Также поводом для насмешек стали ответы кандидатов.

"Ты врешь. Нет, ты врешь", - смеются в сети.

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

"Порошенко: вы не видите всего, что было сделано за 5 лет. 
Я: *пытаюсь рассмотреть*", - написали в подписи к кадру из фильма.

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

Дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский" – лучшие фотожабы, мемы и демотиваторы (фото: соцсети)

Некоторые стали шутить по поводу истории с побегом Виктора Януковича из Украины.

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабыДебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

Дебаты 19 апреля на Олимпийском – шутки (фото: соцсети)

По большей части общественность восприняла важное событие в политической жизни Украины как противостояние двух сил, и выразила это буквально.

Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие мемы и фотожабы

Дебаты Порошенко и Зеленского (фото: соцсети)

Напомним, что ранее сеть отреагировала на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, что он голосовал за Порошенко. В сети его слова раскритиковали.

Ранее STYLER писал, как украинцы отреагировали на дебаты Зеленского и Порошенко. В сети назвали дебаты событием года и эмоционально поддержали своего кандидата.

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