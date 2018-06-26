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Дональд Трамп дав пораду кандидатам у перуках

STYLERКурйози        26.06.2018 - 11:47
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Президент розповів свою історію з волоссям

Американський президент дав кандидатам у перуках незвичайну пораду. Про це Трамп заявив на зустрічі зі своїми прихильниками в Південній Кароліні, трансляцію якої вів канал NBC.

Американський президент Дональд Трамп порадив кандидатам у перуках не брати участь у виборах.

Трамп розповів, що його неодноразово підозрювали в тому, що він носить перуку. І особливо допитливі навіть чіпали його волосся.

"Вони чіпали моє волосся і були дуже розчаровані, дізнавшись, що вони справжні", - розповів американський президент.

Він зазначив, що доказом того, що його волосся справжне, було те, що його бачили і під проливним дощем, і під час сильного вітру.

"Якщо це не твоє волосся, не йди на вибори", - так закінчив свою розповідь про перуки Дональд Трамп.

Кадр з відео (YouTube/NBC)

До речі, прес-секретаря Білого дому не пустили в ресторан.

У Вірджинії прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс не пустили в ресторан з-за того, що вона "працює на Трампа".

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Теги: США, волосы, Дональд Трамп
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