Дональд Трамп дал совет кандидатам в париках

Президент рассказал свою историю с волосами
Американский президент дал кандидатам в париках необычный совет. Об этом Трамп заявил на встрече со своими сторонниками в Южной Каролине, трансляцию которой вел канал NBC.
Американский президент Дональд Трамп посоветовал кандидатам в париках не участвовать в выборах.
Трамп рассказал, что его неоднократно подозревали в том, что он носит парик. И особо любознательные даже трогали его волосы.
"Они трогали мои волосы и были очень разочарованы, узнав, что они настоящие", - рассказал американский президент.
Он отметил, что доказательством того, что его волосы настоящие было то, что его видели и под проливным дождем, и во время сильного ветра.
"Если это не твои волосы, не иди на выборы", - так закончил свой рассказ о париках Дональд Трамп.
Кадр из видео (YouTube/NBC)
Кстати, пресс-секретаря Белого дома не пустили в ресторан.
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