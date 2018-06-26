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Дональд Трамп дал совет кандидатам в париках

STYLERКурьезы        26.06.2018 - 11:47
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Президент рассказал свою историю с волосами

Американский президент дал кандидатам в париках необычный совет. Об этом Трамп заявил на встрече со своими сторонниками в Южной Каролине, трансляцию которой вел канал NBC.

Американский президент Дональд Трамп посоветовал кандидатам в париках не участвовать в выборах.

Трамп рассказал, что его неоднократно подозревали в том, что он носит парик. И особо любознательные даже трогали его волосы.

"Они трогали мои волосы и были очень разочарованы, узнав, что они настоящие", - рассказал американский президент.

Он отметил, что доказательством того, что его волосы настоящие было то, что его видели и под проливным дождем, и во время сильного ветра.

"Если это не твои волосы, не иди на выборы", - так закончил свой рассказ о париках Дональд Трамп.

Кадр из видео (YouTube/NBC)

Кстати, пресс-секретаря Белого дома не пустили в ресторан.

В Вирджинии пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс не пустили в ресторан из-за того, что она "работает на Трампа".

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Теги: США, волосы, Дональд Трамп
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