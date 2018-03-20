Геращенко назвала Росію "психічно хворою країною" (відео)

За її словами, РФ проголосувала за стагнацію

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Росія сьогодні є психічно хворою країною. Таку заяву Вона зробила в ефірі каналу ICTV.

"Мені здається, більш точно визначити, що відбувається з Росією, неможливо. Це правда діагноз, і так сталося, що ми, Україна і українці, першими зрозуміли цей діагноз – що це просто психічно хвора країна, яка, на жаль, є нашим сусідом", - сказала віце-спікер.

Вона звернула увагу, що в Росії вже виросло ціле покоління людей, яке не знає іншої влади, крім Путіна і його режиму.

"У цій студії сидять громадяни України, які бачили кількох українських президентів: Кравчука, Кучму, Ющенка, Януковича, Порошенко. Що відбувається в РФ? Там 18 років править Путін. Там виросло покоління людей, які не уявляють, що влада може змінюватися. Вчора Росія проголосувала за світле радянські минуле, тому що очевидно, що країна проголосувала за стагнацію", - зазначила Ірина Геращенко.

Відео: Геращенко про вибори в РФ (youtube.com/ТелеканалICTV)

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