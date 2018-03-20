Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Геращенко назвала Росію "психічно хворою країною" (відео)

STYLERКурйози        20.03.2018 - 20:35
Фото: Ірина Геращенко (Косарев Олександр / УНІАН)
Фото: Ірина Геращенко (Косарев Олександр / УНІАН)

За її словами, РФ проголосувала за стагнацію

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Росія сьогодні є психічно хворою країною. Таку заяву Вона зробила в ефірі каналу ICTV.

"Мені здається, більш точно визначити, що відбувається з Росією, неможливо. Це правда діагноз, і так сталося, що ми, Україна і українці, першими зрозуміли цей діагноз – що це просто психічно хвора країна, яка, на жаль, є нашим сусідом", - сказала віце-спікер.

Вона звернула увагу, що в Росії вже виросло ціле покоління людей, яке не знає іншої влади, крім Путіна і його режиму.

"У цій студії сидять громадяни України, які бачили кількох українських президентів: Кравчука, Кучму, Ющенка, Януковича, Порошенко. Що відбувається в РФ? Там 18 років править Путін. Там виросло покоління людей, які не уявляють, що влада може змінюватися. Вчора Росія проголосувала за світле радянські минуле, тому що очевидно, що країна проголосувала за стагнацію", - зазначила Ірина Геращенко.

Відео: Геращенко про вибори в РФ (youtube.com/ТелеканалICTV)

Раніше повідомлялося, що народний депутат Надія Савченко під час брифінгу у вівторок, 20 березня, розповіла, що колеги-нардепи пропонували їй отруїти парламент газом.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Російський співак-прихильник Путіна похвалився теплим прийомом у Києві "Спрацювала пропаганда ненависті": журналіст пояснив, чому росіяни підтримали Путіна на виборах
Теги: Ирина Геращенко, Россия
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top