Геращенко назвала Россию "психически больной страной" (видео)

По ее словам, РФ проголосовала за стагнацию

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Россия сегодня является психически больной страной. Такое заявление Геращенко сделала в эфире канала ICTV.

"Мне кажется, более точно определить, что происходит с Россией, невозможно. Это правда диагноз, и так произошло, что мы, Украина и украинцы, первыми поняли этот диагноз – что это просто психически больная страна, которая, к сожалению, является нашим соседом", - сказала вице-спикер.

Она обратила внимание, что в России уже выросло целое поколение людей, которое не знает другой власти, кроме Путина и его режима.

"В этой студии сидят граждане Украины, которые видели нескольких украинских президентов: Кравчука, Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко. Что происходит в РФ? Там 18 лет правит Путин. Там выросло поколение людей, которые не представляют, что власть может меняться. Вчера Россия проголосовала за светлое советские прошлое, потому что очевидно, что страна проголосовала за стагнацию", - отметила Ирина Геращенко.

Видео: Геращенко о выборах в РФ (youtube.com/ТелеканалICTV)

Ранее сообщалось, что народный депутат Надежда Савченко во время брифинга во вторник, 20 марта, рассказала, что коллеги-нардепы предлагали ей отравить парламент газом.