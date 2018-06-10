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У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)

STYLERКурйози        10.06.2018 - 17:55
Фото: Курчата (pxhere.com)
Фото: Курчата (pxhere.com)

Такого повороту подій ніхто не очікував

В Грузії з викинутих на смітник прострочених яєць вилупилися курчата. Про це повідомляє журналіст Бачо Корчілава на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В одному з селищ Марнеульського району в Грузії сталася дивовижна історія. Працівники Марнеульскої птахофабрики викинули на смітник велику партію яєць, так як порахували її простроченою.

Ці яйця пролежали під сонцем кілька днів, а потім з них вилупилися курчата. Селяни Марнеульського району розібрали курчат до своїх господарств.

"Дивовижна історія. Марнеульска (Грузія) птахофабрика вирішила, що велика партія яєць прострочена і викинула яйця на звалище. Яйця лежали під сонцем і через кілька днів з них вилупилися тисячі курчат. Тепер у селян Марнеульського району Грузії немає проблем з курками, так як всіх курчат розібрали люди для господарства", - сказано в повідомленні Бачо Корчилавы.

Скріншот поста (facebook.com/korchilava.bacho)

До речі, нещодавно ми писали про те, байкер дивом залишився живий після того, як по його голові проїхав вантажівка.

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Теги: курьез, Грузия, тварини
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