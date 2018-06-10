В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)

Такого поворота событий никто не ожидал

В Грузии из выброшенных на свалку просроченных яиц вылупились цыплята. Об этом сообщает журналист Бачо Корчилава на своей странице в социальной сети Facebook.

В одном из поселков Марнеульского района в Грузии произошла удивительная история. Работники Марнеульской птицефабрики выбросили на свалку большую партию яиц, так как посчитали ее просроченной.

Эти яйца пролежали под солнцем несколько дней, а потом из них вылупились цыплята. Крестьяне Марнеульского района разобрали цыплят по своим хозяйствам.

"Удивительная история. Марнеульская (Грузия) птицефабрика решила, что большая партия яиц просрочена и выбросила яйца на свалку. Яйца лежали под солнцем и через несколько дней из них вылупились тысячи цыплят. Теперь у крестьян Марнеульского района Грузии нет проблем с курами, так как всех цыплят разобрали люди для хозяйства", - сказано в сообщении Бачо Корчилавы.

Скриншот поста (facebook.com/korchilava.bacho)

Кстати, недавно мы писали о том, байкер чудом остался жив после того, как по его голове проехал грузовик.

Гей-прайд в Тель-Авиве: праздник свободы (video.rbc.ua)