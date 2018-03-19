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Гравець "Манчестер Юнайтед" пофарбувався в кольори українського прапора (фото)

STYLERКурйози        19.03.2018 - 20:01
Фото: Поль Погба (instagram.com-paulpogba)
Фото: Поль Погба (instagram.com-paulpogba)

Футболіст неодноразово експериментував зі своєю зачіскою

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пофарбував волосся у синій колір перед приїздом в табір збірної Франції. Футболіст на своїй сторінці Instagram виклав фото з незвичайною зачіскою. Він пофарбував волосся у кольори українського прапора - жовтий і синій.

Але навряд чи таку зачіску Поль присвятив Україні.

Фото: Поль Погба (instagram.com-paulpogba)

Синій – один з кольорів французького прапора, і таким чином Погба продемонстрував перед своєї національної збірної.

Фото: Поль Погба з незвичайною зачіскою (instagram.com/paulpogba)

Раніше йому неодноразово фарбували волосся в рудий, жовтий і навіть червоний кольори, выбривая на скронях різні візерунки.

Повідомляється, що збірна Франції, в якій буде грати Погба, цього місяця проведе товариські матчі проти Колумбії і Росії.

Поль Погба в 2016 році став найдорожчим футболістом світу, перейшовши з "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 млн євро. Побити це досягнення лише через рік зміг бразильський форвард Неймар, трансфер якого з "Барселони" в ПСЖ коштував 222 млн євро.

Нагадаємо, що екс-тренер команди "Верес" не може отримати британську візу через шпигунський скандал.

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Теги: футбол
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