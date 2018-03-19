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Игрок "Манчестер Юнайтед" покрасился в цвета украинского флага (фото)

STYLERКурьезы        19.03.2018 - 20:01
Фото: Поль Погба (instagram.com-paulpogba)
Фото: Поль Погба (instagram.com-paulpogba)

Футболист неоднократно экспериментировал со своей прической

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба покрасил волосы в синий цвет перед приездом в лагерь сборной Франции. Футболист на своей странице Instagram в выложил фото с необычной прической. Он покрасил волосы в цвета украинского флага - желтый и синий.

Но вряд ли такую прическу Поль посвятил Украине.

Фото: Поль Погба (instagram.com-paulpogba)

Синий – один из цветов французского флага, и таким образом Погба продемонстрировал приверженность перед своей национальной сборной.

Фото: Поль Погба с необычной прической (instagram.com/paulpogba)

Ранее ему неоднократно красили волосы в рыжий, желтый и даже красный цвета, выбривая на висках самые разные узоры. 

Сообщается, что сборная Франции, в которой будет играть Погба, в этом месяце проведет товарищеские матчи против Колумбии и России.

Поль Погба в 2016 году стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 млн евро. Побить это достижение лишь спустя год смог бразильский форвард Неймар, трансфер которого из "Барселоны" в ПСЖ стоил 222 млн евро.

Напомним, что экс-тренер команды "Верес" не может получить британскую визу из-за шпионского скандала.

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