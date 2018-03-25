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Костя Цзю в лікарні?: що насправді сталося з відомим боксером

STYLERКурйози        25.03.2018 - 15:11
Фото: Костя Цзю (facebook.com rg.ru)
Фото: Костя Цзю (facebook.com rg.ru)

Чутки, що з'явилися в мережі, шокували фанатів спортсмена

У мережі з'явилася інформація про проблеми зі здоров'ям відомого боксера Кості Цзю. Про це повідомляли росСМИ.

Такі чутки з'явилися після випуску передачі "Жити здорово" на Першому каналі. У ньому боксер розповів історію про проблеми з серцем. У колишнього спортсмена нібито відірвався тромб, і Цзю був екстрено госпіталізований. Спортсмен не уточнив, що мова йде про події дворічної давнини.

Фото: Костя Цзю (Sindjdf twitter)

Дружина боксера Кості Цзю Тетяна Аверіна спростувала інформацію про те, що він переніс інфаркт і операцію. Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

"Пройшла вже купа часу. Він вже давно відновився. Він і відновлювався-то два дні", — заявила Аверіна.

Фото: Костя Цзю (instagram.com kostyatszyu)

Вона зазначила, що мова йшла про закупорки судини. Боксерові була потрібна установка стента, і йому вдалося уникнути інфаркту.

Через деякий час ці чутки прокоментував і сам Костя Цзю.

Фото: Костя Цзю (instagram.com kostyatszyu)

"Буквально через годину зроблю повне спростування. З'явилися новини — повна неправда. Чутки сильно перебільшені. Взагалі ні про що. У мене все в порядку, навіть не знаю, про що йдеться", - сказав Цзю, передає championat.com.

Костянтин (Костя) Цзю - радянський, російський і австралійський боксер, триразовий чемпіон СРСР (1989-1991), дворазовий чемпіон Європи (1989, 1991) та чемпіон світу (1991) серед любителів, абсолютний чемпіон світу (за версіями WBC/WBA/IBF) серед професіоналів. Внесено в Міжнародний зал боксерської слави.

Фото: Костя Цзю (facebook.com boxer.lv)

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Теги: фейк, слухи, бокс, боксер
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