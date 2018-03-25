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Костя Цзю в больнице?: что на самом деле случилось с известным боксером

STYLERКурьезы        25.03.2018 - 15:11
Фото: Костя Цзю (facebook.com rg.ru)
Фото: Костя Цзю (facebook.com rg.ru)

Появившиеся в сети слухи шокировали фанатов спортсмена

В сети появилась информация о проблемах со здоровьем известного боксера Кости Цзю. Об этом сообщали росСМИ.

Такие слухи появились после выпуска передачи "Жить здорово" на Первом канале. В нем боксер рассказал историю о своей проблеме с сердцем. У бывшего спортсмена якобы оторвался тромб, и Цзю был экстренно госпитализирован. Спортсмен не уточнил, что речь идет о событиях двухлетней давности. 

Фото: Костя Цзю (Sindjdf twitter)

Жена боксера Кости Цзю Татьяна Аверина опровергла информацию о том, что он перенес инфаркт и операцию. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Прошла уже куча времени. Он уже давно восстановился. Он и восстанавливался-то два дня", — заявила Аверина.

Фото: Костя Цзю (instagram.com kostyatszyu)

Она отметила, что речь шла о закупорке сосуда. Боксеру потребовалась установка стента, и ему удалось избежать инфаркта.

Спустя некоторое время эти слухи прокомментировал и сам Костя Цзю.

Фото: Костя Цзю (instagram.com kostyatszyu)

"Буквально через час сделаю полное опровержение. Появившиеся новости — полная неправда. Слухи сильно преувеличены. Вообще ни о чем. У меня все в порядке, даже не знаю, о чем речь", - сказал Цзю, передает championat.com.

Константин (Костя) Цзю - советский, российский и австралийский боксер, трехкратный чемпион СССР (1989—1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991) и чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. Внесен в Международный зал боксерской славы.

Фото: Костя Цзю (facebook.com boxer.lv)

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Теги: фейк, слухи, бокс, боксер
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