"Напевно стане мемом": дивне фото Путіна спантеличило мережу

Користувачів соцмережі здивував дивний вигляд президента РФ

У мережі з'явилося фото з дивною фізіономією Путіна під час концерту до відкриття ЧС-2018 з футболу. Відповідне фотографію оприлюднив телеканал "Дождь" на своїй сторінці в Twitter.

Фото: twitter.com/tvrain

"Фото, яке напевно стане мемом. Задоволений (або замерзлий) Путін на концерті до відкриття ЧС з футболу", - сказано в підписі до фото.

Скріншот поста (twitter.com/tvrain)

Користувачів соцмережі здивував дивний вигляд президента РФ. Вони припускають, що Путін або задоволений чи замерз.

"Його бронежилетом придавило"; "По мені так він ні на замерзлого, ні на задоволеного не схожий. Що під себе сходив - схоже. Що радісно замерз – ні"; "Знову в бронежилет-як же він боїться замаху! І правильно"; "І, як би за іронією, все в позі поклоняються своєму повелителеві. Від того і задоволений такий...", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (twitter.com/tvrain)

"Гаразд, всім іноді пукнути в непотрібний момент хочеться", - жартують юзери.

Скріншот коментарів (twitter.com/tvrain)

Раніше повідомлялося, що російські режисери влаштували демарш проти Путіна у прямому ефірі. На російському кінофестивалі "Кінотавр" відомі культурні діячі відкрито виступили з вимогою звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

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