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"Наверняка станет мемом": странное фото Путина озадачило сеть

STYLERКурьезы        14.06.2018 - 14:24
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Пользователей соцсети удивил странный вид президента РФ

В сети появилось фото со странной физиономией Путина во время концерта к открытию ЧМ-2018 по футболу. Соответствующее фотографию обнародовал телеканал "Дождь" на своей странице в Twitter.

Фото: twitter.com/tvrain

"Фото, которое наверняка станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу", - сказано в подписи к фото.

Скриншот поста (twitter.com/tvrain)

Пользователей соцсети удивил странный вид президента РФ. Они предполагают, что Путин либо довольный ли замерз.

"Его бронежилетом придавило"; "По мне так он ни на замерзшего, ни на довольного не похож. Что под себя сходил - похоже. Что радостно замерз – нет"; "Опять в бронежилет-как же он боится покушения! И правильно"; "И, как бы по иронии, все в позе поклоняющихся своему повелителю. От того и довольный такой...", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (twitter.com/tvrain)

"Ладно, всем иногда пукнуть в ненужный момент хочеться", - шутят юзеры.

Скриншот комментариев (twitter.com/tvrain)

Ранее сообщалось, что российские режиссеры устроили демарш против Путина в прямом эфире. На российском кинофестивале "Кинотавр" известные культурные деятели открыто выступили с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. 

Олег Сенцов. Один в поле воин

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Теги: чм 2018, Владимир Путин
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