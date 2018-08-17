"Не вистачає фуршету": соцмережі сколихнули фото урочистого відкриття туалету в Херсоні

Колаж РБК-Україна

При відкритті навіть перерізали червону стрічку

В Херсоні урочисто відкрили туалет в обласному драматичному театрі. Інцидент викликав шквал емоцій у соцмережах. Фото з заходу з'явилися в співтоваристві "Жити в Херсоні" Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/livekherson)

Відомо, що сприяв відкриттю місцевий бізнесмен і депутат Валерій Боржков.

Фото: facebook.com/livekherson

При відкритті навіть перерізали червону стрічку, а на захід прийшли співробітники театру.

Фото: facebook.com/livekherson

Фото: facebook.com/livekherson

Соцмережі сколихнуло фото цієї "урочистої церемонії". Користувачі висловили здивування, навіщо був потрібен цей "пафос".

"Урочистості, які ми заслужили", "Фуршет там же накривали?", "Очманіти! Зовсім подуріли! Оркестру не вистачає! І фуршету теж!", "А президент на відкритті був присутній?" - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/livekherson)

"Артисти, вони і в житті артисти!", "Дуже важливий захід", - додали користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/livekherson)

Це вже не перший випадок такого курйозного заходу.

Раніше соцмережа насмішило урочисте відкриття туалету в українській сільській школі.

Також мешканка Харківської області шокувала соцмережі знімками шкільного туалету (фото).

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