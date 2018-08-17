"Не вистачає фуршету": соцмережі сколихнули фото урочистого відкриття туалету в Херсоні

При відкритті навіть перерізали червону стрічку
В Херсоні урочисто відкрили туалет в обласному драматичному театрі. Інцидент викликав шквал емоцій у соцмережах. Фото з заходу з'явилися в співтоваристві "Жити в Херсоні" Facebook.
Скріншот поста (facebook.com/livekherson)
Відомо, що сприяв відкриттю місцевий бізнесмен і депутат Валерій Боржков.
Фото: facebook.com/livekherson
При відкритті навіть перерізали червону стрічку, а на захід прийшли співробітники театру.
Фото: facebook.com/livekherson
Фото: facebook.com/livekherson
Соцмережі сколихнуло фото цієї "урочистої церемонії". Користувачі висловили здивування, навіщо був потрібен цей "пафос".
"Урочистості, які ми заслужили", "Фуршет там же накривали?", "Очманіти! Зовсім подуріли! Оркестру не вистачає! І фуршету теж!", "А президент на відкритті був присутній?" - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (facebook.com/livekherson)
"Артисти, вони і в житті артисти!", "Дуже важливий захід", - додали користувачі.
Скріншот коментарів (facebook.com/livekherson)
Це вже не перший випадок такого курйозного заходу.
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