"Не вистачає фуршету": соцмережі сколихнули фото урочистого відкриття туалету в Херсоні

STYLER Курйози 17.08.2018 - 16:19
Колаж РБК-Україна Колаж РБК-Україна

При відкритті навіть перерізали червону стрічку

В Херсоні урочисто відкрили туалет в обласному драматичному театрі. Інцидент викликав шквал емоцій у соцмережах. Фото з заходу з'явилися в співтоваристві "Жити в Херсоні" Facebook.

&quot;Не вистачає фуршету&quot;: соцмережі сколихнули фото урочистого відкриття туалету в Херсоні

Скріншот поста (facebook.com/livekherson)

Відомо, що сприяв відкриттю місцевий бізнесмен і депутат Валерій Боржков.

&quot;Не вистачає фуршету&quot;: соцмережі сколихнули фото урочистого відкриття туалету в Херсоні

Фото: facebook.com/livekherson

При відкритті навіть перерізали червону стрічку, а на захід прийшли співробітники театру.

&quot;Не вистачає фуршету&quot;: соцмережі сколихнули фото урочистого відкриття туалету в Херсоні

Фото: facebook.com/livekherson

&quot;Не вистачає фуршету&quot;: соцмережі сколихнули фото урочистого відкриття туалету в Херсоні

Фото: facebook.com/livekherson

Соцмережі сколихнуло фото цієї "урочистої церемонії". Користувачі висловили здивування, навіщо був потрібен цей "пафос".

"Урочистості, які ми заслужили", "Фуршет там же накривали?", "Очманіти! Зовсім подуріли! Оркестру не вистачає! І фуршету теж!", "А президент на відкритті був присутній?" - пишуть в мережі.

&quot;Не вистачає фуршету&quot;: соцмережі сколихнули фото урочистого відкриття туалету в Херсоні

Скріншот коментарів (facebook.com/livekherson)

"Артисти, вони і в житті артисти!", "Дуже важливий захід", - додали користувачі.

&quot;Не вистачає фуршету&quot;: соцмережі сколихнули фото урочистого відкриття туалету в Херсоні

Скріншот коментарів (facebook.com/livekherson)

Це вже не перший випадок такого курйозного заходу.

Раніше соцмережа насмішило урочисте відкриття туалету в українській сільській школі.

Також мешканка Харківської області шокувала соцмережі знімками шкільного туалету (фото).

Ще ми писали, що в Парижі на вулицях міста розмістили пісуари, які назвали "уритротуарами".

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Теги:  туалет,  открытие