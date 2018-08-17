"Не хватает фуршета": соцсети всколыхнули фото торжественного открытия туалета в Херсоне

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При открытии даже перерезали красную ленту

В Херсоне торжественно открыли туалет в областном драматическом театре. Инцидент вызвал шквал эмоций в соцсетях. Фото с мероприятия появились в сообществе "Жить в Херсоне" в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/livekherson)

Известно, что содействовал открытию местный бизнесмен и депутат Валерий Боржков.

Фото: facebook.com/livekherson

При открытии даже перерезали красную ленту, а на мероприятие пришли сотрудники театра.

Фото: facebook.com/livekherson

Фото: facebook.com/livekherson

Соцсети всколыхнуло фото этой "торжественной церемонии". Пользователи выразили недоумение, зачем был нужен этот "пафос".

"Торжества, которые мы заслужили", "Фуршет там же накрывали?", "Обалдеть! Совсем одурели! Оркестра не хватает! И фуршета тоже!", "А президент на открытии присутствовал?" - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/livekherson)

"Артисты, они и в жизни артисты!", "Очень важное мероприятие", - добавили пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/livekherson)

Это уже не первый случай такого курьезного мероприятия.

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