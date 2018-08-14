"Абсолютно неприемлемо": на улицах Парижа появились экологичные писсуары

Скриншот видео (youtube.com/France 3 Paris Ile-de-France)

Местные жители недовольны таким решением властей

В Париже на улицах города разместили экологичные писсуары, которые назвали "уритротуарами". Местные жители не оценили "новинку". Об этом сообщает агентство Reuters.

Внутри таких писсуаров находится солома, которая превращается в компост. Его можно будет использовать в дальнейшем в парках и садах.

Местные жители, однако, не совсем положительно отнеслись к нововведению на улицах столицы. Они считают, что писсуары портят вид Парижа.

Видео: youtube.com/France 3 Paris Ile-de-France

"Нам сказали, что мы должны принять это, но это абсолютно неприемлемо. Это разрушает наследие острова. Разве люди не могут вести себя прилично", - прокомментировал один из местных жителей.

Также другая жительница Паола Пеллицари отметила: "Нет необходимости помещать что-либо столь непристойное и уродливое в историческом центре".

Горожане обратились к местным властям с просьбами о демонтаже писсуаров и планируют подать петицию. Местный мэр Ариэль Вейл уверен, что уритротуары помогут решить проблему с тем, что многие мужчины часто справляют нужду на улице. Если это действительно сильно беспокоит людей, то мы найдем другое место", - отметил он.