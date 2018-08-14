"Абсолютно неприйнятно": на вулицях Парижа з'явилися екологічні пісуари

Скріншот відео (youtube.com/France 3 Paris Ile-de-France)

Місцеві мешканці незадоволені таким рішенням влади

У Парижі на вулицях міста розмістили екологічні пісуари, які назвали "урітротуарами". Місцеві мешканці не оцінили "новинку". Про це повідомляє агентство Reuters.

Всередині таких пісуарів знаходиться солома, яка перетворюється на компост. Його можна буде використовувати в подальшому в парках і садах.

Місцеві жителі, однак, не зовсім позитивно поставилися до нововведення на вулицях столиці. Вони вважають, що пісуари псують вигляд Парижа.

Відео: youtube.com/France 3 Paris Ile-de-France

"Нам сказали, що ми повинні прийняти це, але це абсолютно неприйнятно. Це руйнує спадщину острова. Хіба люди не можуть вести себе пристойно", - прокоментував один з місцевих жителів.

Також інша мешканка Паола Пелліцарі зазначила: "Немає потреби поміщати що-небудь таке непристойне і потворне в історичному центрі".

Городяни звернулися до місцевої влади з проханнями про демонтаж пісуарів і планують подати петицію. Місцевий мер Аріель Вейль впевнений, що урітротуари допоможуть вирішити проблему з тим, що багато чоловіків часто справляють нужду на вулиці. Якщо це справді сильно турбує людей, то ми знайдемо інше місце", - зазначив він.