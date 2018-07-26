Миколаївський мер жорстко вилаявся під час засідання (відео)

Фото: facebook.com/senkevich.aleksandr

Чиновник "відзначився" на засіданні депутатів

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич під час другого пленарного засідання 41-ї позачергової сесії відзначився лайкою. У мережі з'явилося відео за участі міського голови.

Нецензурною лайкою чиновник вибухнув після підбиття підсумків.

На цій сесії народні обранці мали розглянути приблизно 100 земельних питань, які залишилися. Однак після виступу депутата Ігоря Дятлова мер вирішив оголосити перерву в засіданні. Час перерви голова міста не уточнив. Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N".

Зазначається, що земельні питання знову не були проголосовані і депутати та журналісти почали розходитися. У цей момент мер Миколаєва піднявся зі свого місця і вилаявся собі під ніс.

"Х**кс-х**кс і продакшн", - сказав Сенкевич.

Мікрофон Сенкевича в той момент ще не вимкнули, і онлайн-трансляція завершилася нецензурною лайкою миколаївського мера.

Відео: Олександр Сенкевич (YouTube / pedro pedro)

У місцевому виданні оприлюднили добірку мемів з лайкою мера.

Фото: novosti-n.org

До речі, Ляшко похвалився грою під дощем на київському Гідропарку.

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