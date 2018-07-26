Николаевский мэр жестко выругался во время заседания (видео)

Фото: facebook.com/senkevich.aleksandr

Чиновник "отличился" на заседании депутатов

Мэр Николаев Александр Сенкевич во время второго пленарного заседания 41-й внеочередной сессии отличился ругательством. В сети появилось видео с участием городского головы.

Нецензурной бранью чиновник разразился после подведения итогов.

На этой сессии народные избранники должны были рассмотреть оставшиеся примерно 100 земельных вопросов. Однако после выступления депутата Игоря Дятлова мэр решил объявить перерыв в заседании. Время перерыва глава города не уточнил. Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Отмечается, что земельные вопросы вновь не были проголосованы и депутаты и журналисты начали расходиться. В этот момент мэр Николаева поднялся со своего места и выругался себе под нос.

"Х**кс-х**кс и в продакшн", - сказал Сенкевич.

Микрофон градоначальника в тот момент еще не выключили, и онлайн-трансляция завершилась нецензурной бранью николаевского мэра.

Видео: Александр Сенкевич (YouTube/pedro pedro)

В местном издании обнародовали подборку мэмов с ругательством мэра.

Фото: novosti-n.org

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