"Відбій": Пародія на хіт "Время и Стекло" стала хітом на YouTube (відео)

Кадр з кліпу "Відбій" (youtube.com/Чоткий Паца)

Творці пародійного кліпу присвятили його всім, хто відпочивав у таборі

На відеохостингу YouTube представили забавну пародію на хіт мега популярної української групи Время и Стекло". Яскравий відеоролик був опублікований на україномовному каналі "Чоткий Паца".

Відео було опубліковано 6 серпня і менш, ніж за тиждень воно набрало понад 4,5 мільйонів переглядів і 233 тисячі лайків, ставши, таким чином, трендом відеохостингу. Ще у п'ятницю, 10 серпня кліп потрапив на вкладку YouTube і став першим серед "набирає популярності" контенту.

"Цю пародію на пісню "Время и Стекло" - "Е, Бой" "Чоткий Паца" присвятив всім, хто хоч раз відпочивав у дитячому таборі, а якщо простіше - нашому дитинству. Сподіваємося, що наш кліп допоміг вам поринути в незабутні дитячі роки і згадати себе - молодого і щасливого", - прокоментували своє творіння творці ролика.

Відео: кліп-пародія на хіт "Время и Стекло" Е Бой (youtube.com/Чоткий Паца)

Орієнтуючись на кадри ролика, можна зробити висновки, що сюжет пародійного кліпу дійсно знімали на території дитячого табору "Джерело".

У коментарях користувачі відреагували виключно позитивними відгуками та коментарями з гумором.

"То почуття коли пародія перевершила оригінал", - написав Crazy Cat.

"Прям зайшло, угарно", - прокоментував WESTY.

Багато лаконічно відписалися в підтримку "став лайк, якщо ти школяр" або "був в таборі".

Скріншот коментарів до кліпу (youtube.com/Чоткий Паца)

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