"Отбой": Пародия на хит "Время и Стекло" стала хитом на YouTube (видео)

Кадр из клипа "Отбой" (youtube.com/Чоткий Паца)

Создатели пародийного клипа посвятили его всем, кто отдыхал в лагере

На видеохостинге YouTube представили забавную пародию на хит мега популярной украинской группы "Время и Стекло". Яркий видеоролик был опубликован на украиноязычном канале "Чоткий Паца".

Видео было опубликовано 6 августа и менее, чем за неделю оно набрало более 4,5 миллионов просмотров и 233 тысячи лайков, став, таким образом, трендом видеохостинга. Еще в пятницу, 10 августа клип попал на вкладку YouTube и стал первым среди "набирающего популярность" контента.

"Эту пародию на песню "Время и Стекло" - "Е, Бой" "Чоткий Паца" посвятил всем, кто хоть раз отдыхал в детском лагере, а если проще - нашему детству. Надеемся, наш клип помог вам окунуться в незабываемые детские годы и вспомнить себя - молодого и счастливого", - прокомментировали свое творение создатели ролика.

Видео: клип-пародия на хит "Время и Стекло" Е Бой (youtube.com/Чоткий Паца)

Ориентируясь на кадры ролика, можно сделать выводы, что сюжет пародийного клипа действительно снимали на территории детского лагеря "Джерело".

В комментариях пользователи отреагировали исключительно позитивными отзывами и комментариями с юмором.

"То чувство когда пародия превзошла оригинал", - написал Crazy Cat.

"Прям зашло, угарно", - прокомментировал WESTY.

Многие лаконично отписались в поддержку "ставь лайк, если ты школьник" или "был в лагере".

Скриншот комментариев к клипу (youtube.com/Чоткий Паца)

Кстати, Максим Галкин взорвал сеть удачными пародиями на пользователей соцсети. Кроме того, сеть покорила пародия на новое увлечение украинского шоумена Владимира Зеленского.

А известный блогер Богдан Процишин записал песню-пародию о Бабченко.

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