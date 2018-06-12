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"Злочин століття" в Чернівцях: пенсіонерка- "клептоманка" повеселила мережу (відео)

STYLERКурйози        12.06.2018 - 18:58
Фото: pixabay.com/sabinevanerp
Фото: pixabay.com/sabinevanerp

Жінку зняли на відео місцеві жителі

У Чернівцях пенсіонерка краде лавочки. Про це повідомили на сторінці спільноти chernivtsigram в соціальній мережі Instagram.

"Стара жінка (бабуся) час від часу краде лавочки в місті. Звісно, виглядає з боку занадто смішно, проте ..." - сказано в підписі до відео.

Місцевим жителям вдалося зняти на відео, як літня жінка тягне по вулиці величезну важку лавку, яку вона вкрала з Соборної площі. "Здобич" старенька несла через центр міста, не побоюючись, що її може помітити поліція.

 

 

Відео: Літня жінка краде лавочку (instagram.com/chernivtsigram)

Його користувачі не змогли знайти відповідь, навіщо пенсіонерці лавочка.

"Нехай краще бабуся її собі забере, ніж її поламає чергова компанія підлітків", - зазначили в мережі.

"Дрова на зиму збирає", - припустили в коментарях.

"Коли студенти в тролейбусі місце не поступаються, а сидіти хочеться. Ось і лавочку потрібно всюди з собою носити", - пожартували користувачі.

Нагадаємо, киян попередили про зухвалу банді вуличних грабіжників.

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Теги: преступление, курьез, ограбление
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