"Злочин століття" в Чернівцях: пенсіонерка- "клептоманка" повеселила мережу (відео)

Жінку зняли на відео місцеві жителі
У Чернівцях пенсіонерка краде лавочки. Про це повідомили на сторінці спільноти chernivtsigram в соціальній мережі Instagram.
"Стара жінка (бабуся) час від часу краде лавочки в місті. Звісно, виглядає з боку занадто смішно, проте ..." - сказано в підписі до відео.
Місцевим жителям вдалося зняти на відео, як літня жінка тягне по вулиці величезну важку лавку, яку вона вкрала з Соборної площі. "Здобич" старенька несла через центр міста, не побоюючись, що її може помітити поліція.
Відео: Літня жінка краде лавочку (instagram.com/chernivtsigram)
Його користувачі не змогли знайти відповідь, навіщо пенсіонерці лавочка.
"Нехай краще бабуся її собі забере, ніж її поламає чергова компанія підлітків", - зазначили в мережі.
"Дрова на зиму збирає", - припустили в коментарях.
"Коли студенти в тролейбусі місце не поступаються, а сидіти хочеться. Ось і лавочку потрібно всюди з собою носити", - пожартували користувачі.
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