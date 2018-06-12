Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Преступление века" в Черновцах: пенсионерка-"клептоманка" повеселила сеть (видео)

STYLERКурьезы        12.06.2018 - 18:58
Фото: pixabay.com/sabinevanerp
Фото: pixabay.com/sabinevanerp

Женщину сняли на видео местные жители

В Черновцах пенсионерка ворует лавочки. Об этом сообщили на странице сообщества chernivtsigram в социальной сети Instagram.

"Старая женщина (бабушка) время от времени крадет лавочки в городе. Конечно, выглядит со стороны слишком смешно, однако…" – сказано в подписи к видео.

Местным жителям удалось снять на видео, как пожилая женщина тащит по улице огромную тяжелую лавку, которую она украла с Соборной площади. "Добычу" старушка несла через центр города, не опасаясь, что ее может заметить полиция.

 

 

Видео: Пожилая женщина ворует лавочку (instagram.com/chernivtsigram)

Пользователи не смогли найти ответ, зачем пенсионерке лавочка.

"Пусть лучше бабушка ее себе заберет, чем ее поломает очередная компания подростков", - отметили в сети.

"Дрова на зиму собирает", - предположили в комментариях.

"Когда студенты в троллейбусе место не уступают, а сидеть хочется. Вот и лавочку нужно всюду с собой носить", - пошутили пользователи.

Напомним, киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей.

Что вы не знали об Уляне Супрун

Маникюр в крапинку: школьница придумала оригинальную шпаргалку В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
Теги: преступление, курьез, ограбление
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь