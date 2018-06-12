"Преступление века" в Черновцах: пенсионерка-"клептоманка" повеселила сеть (видео)

Женщину сняли на видео местные жители
В Черновцах пенсионерка ворует лавочки. Об этом сообщили на странице сообщества chernivtsigram в социальной сети Instagram.
"Старая женщина (бабушка) время от времени крадет лавочки в городе. Конечно, выглядит со стороны слишком смешно, однако…" – сказано в подписи к видео.
Местным жителям удалось снять на видео, как пожилая женщина тащит по улице огромную тяжелую лавку, которую она украла с Соборной площади. "Добычу" старушка несла через центр города, не опасаясь, что ее может заметить полиция.
Видео: Пожилая женщина ворует лавочку (instagram.com/chernivtsigram)
Пользователи не смогли найти ответ, зачем пенсионерке лавочка.
"Пусть лучше бабушка ее себе заберет, чем ее поломает очередная компания подростков", - отметили в сети.
"Дрова на зиму собирает", - предположили в комментариях.
"Когда студенты в троллейбусе место не уступают, а сидеть хочется. Вот и лавочку нужно всюду с собой носить", - пошутили пользователи.
Напомним, киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей.
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