"Нехай поділяться генофондом з нами": продавщицю звільнили з-за того, що вона продавала проколоті презервативи

У російському місті жінка продавала зіпсовані презервативи іноземцям

В Нижньому Новгороді звільнили 62-річну Людмилу Н. з причини того, що вона продавала проколоті презервативи іноземним уболівальникам для поліпшення генофонду. Про це повідомляється у виданні Панорама.

"Я ні про що не шкодую. Ви бачили нашу алкашню? А бачили, які хлопці до нас приїхали? Один краше іншого, стрункі, підтягнуті, спортивні. Нехай поділяться генофондом з нами, їм тільки задоволення, а в нас дивись наступне покоління зовсім іншим вийде", - розповіла в коментарі жінка.

Вона також додала, що піклується про майбутнє росіянок, оскільки сподівається, що завдяки її вчинку ті будуть менше гуляти і стануть пристойними дівчатами.

"Дивись, гуляти менше будуть, з дитяткой не нагуляєшся. Будуть пристойні дівчата, а не те, що зараз — позорище", - сказала Людмила.

Коли про це дізналися власники магазину, жінку звільнили. Колишня продавщиця зазначила, що збирається судитися з колишнім роботодавцем з приводу відновлення на роботі.

Нагадаємо, в РФ британські вболівальники викинули в смітник Леніна.

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