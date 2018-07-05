Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Нехай поділяться генофондом з нами": продавщицю звільнили з-за того, що вона продавала проколоті презервативи

STYLERКурйози        05.07.2018 - 16:03
Ілюстративне фото (pixabay.com/Astryd_MAD)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Astryd_MAD)

У російському місті жінка продавала зіпсовані презервативи іноземцям

В Нижньому Новгороді звільнили 62-річну Людмилу Н. з причини того, що вона продавала проколоті презервативи іноземним уболівальникам для поліпшення генофонду. Про це повідомляється у виданні Панорама.

"Я ні про що не шкодую. Ви бачили нашу алкашню? А бачили, які хлопці до нас приїхали? Один краше іншого, стрункі, підтягнуті, спортивні. Нехай поділяться генофондом з нами, їм тільки задоволення, а в нас дивись наступне покоління зовсім іншим вийде", - розповіла в коментарі жінка.

Вона також додала, що піклується про майбутнє росіянок, оскільки сподівається, що завдяки її вчинку ті будуть менше гуляти і стануть пристойними дівчатами.

"Дивись, гуляти менше будуть, з дитяткой не нагуляєшся. Будуть пристойні дівчата, а не те, що зараз — позорище", - сказала Людмила.

Коли про це дізналися власники магазину, жінку звільнили. Колишня продавщиця зазначила, що збирається судитися з колишнім роботодавцем з приводу відновлення на роботі.

Нагадаємо, в РФ британські вболівальники викинули в смітник Леніна.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Як використовувати кондиціонери без шкоди для організму

"Кинг-сайз" ліжко і міні-бар: як Кріштіану Роналду відпочивав під час ЧС-2018 Сосиски удачі: епатажні російські вболівальники сколихнули мережа (фото, відео)
Теги: презервативы, чм 2018, иностранцы
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся