"Пусть поделятся генофондом с нами": продавщицу уволили из-за того, что она продавала проколотые презервативы

В российском городе женщина продавала испорченные презервативы иностранцам

В Нижнем Новгороде уволили 62-летнюю Людмилу Н. по причине того, что она продавала проколотые презервативы иностранным болельщикам для улучшения генофонда. Об этом сообщается в издании Панорама.

"Я ни о чём не жалею. Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого, стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами, им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится", - рассказала в комментарии женщина.

Она также добавила, что заботится о будущем россиянок, поскольку надеется, что благодаря ее поступку те будут меньше гулять и станут как приличные девушки.

"Глядишь, гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то, что сейчас — позорище", - сказала Людмила.

Когда об этом узнали владельцы магазина, женщину уволили. Бывшая продавщица отметила, что собирается судиться с бывшим работодателем по поводу восстановления на работе.

Напомним, в РФ британские болельщики выбросили в мусорник Ленина.

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