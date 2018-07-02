Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Сюжеты про англо-бандеровцев": в РФ британские болельщики выбросили в мусорник Ленина

STYLERLIFE        02.07.2018 - 19:04
Фото: twittersportexpress
Фото: twittersportexpress

Инцидент, вероятнее всего, инцидент произошел в центре Москвы

В сети появилось видео, как английские фаны, которые прибыли в России на ЧМ-2018, сажают в мусорный бак мужчину, изображающего Ленина.

Английские футбольные болельщики веселились на улице. На видео видно, как двое из них поют импровизированную песню со словами "It's England, Mr Lenin", а потом берут на руки "Ленина" и сажают в мусорный бак. После инцидента "Ленин" возмущенно обозвал фанатов, используя ненормативную лексику.

Видео: Мистер Ленин (youtube.com/СтасПодушко)

В сети предположили, что, вероятнее всего, инцидент произошел в центре Москвы.

Юзер Стас Подушко, который опубликовал этот ролик, с иронией прокомментировал инцидент.

"В России английские фанаты слили в урную мужика, косящего под Ленина. Сейчас, наверное, выйдут сюжеты про англо-бандеровцев", - написал он.

Скриншот: youtube.com/СтасПодушко

Ранее Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018.

Годовщина катастрофы Ил-76 в Луганске

"Болею, болел и буду болеть за сборную России": бывший президент ФФУ разозлил украинцев ЧМ-2018: в Одессе радовались победе сборной РФ (шокирующее видео)
Теги: чм 2018, болельщики
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь