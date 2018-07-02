"Сюжеты про англо-бандеровцев": в РФ британские болельщики выбросили в мусорник Ленина

Инцидент, вероятнее всего, инцидент произошел в центре Москвы

В сети появилось видео, как английские фаны, которые прибыли в России на ЧМ-2018, сажают в мусорный бак мужчину, изображающего Ленина.

Английские футбольные болельщики веселились на улице. На видео видно, как двое из них поют импровизированную песню со словами "It's England, Mr Lenin", а потом берут на руки "Ленина" и сажают в мусорный бак. После инцидента "Ленин" возмущенно обозвал фанатов, используя ненормативную лексику.

Видео: Мистер Ленин (youtube.com/СтасПодушко)

В сети предположили, что, вероятнее всего, инцидент произошел в центре Москвы.

Юзер Стас Подушко, который опубликовал этот ролик, с иронией прокомментировал инцидент.

"В России английские фанаты слили в урную мужика, косящего под Ленина. Сейчас, наверное, выйдут сюжеты про англо-бандеровцев", - написал он.

Скриншот: youtube.com/СтасПодушко

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