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"Сюжети про англо-бандерівців": в РФ британські вболівальники викинули в смітник Леніна

STYLERLIFE        02.07.2018 - 19:04
Фото: twittersportexpress
Фото: twittersportexpress

Інцидент, найімовірніше, інцидент стався в центрі Москви

У мережі з'явилося відео, як англійські фани, які прибули в Росії на ЧС-2018, садять в сміттєвий бак чоловіка, який зображав Леніна.

Англійські футбольні вболівальники розважалися на вулиці. На відео видно, як двоє з них співають імпровізовану пісню зі словами "It's England, Mr Lenin", а потім беруть на руки "Леніна" і садять в сміттєвий бак. Після інциденту "Ленін" обурено обізвав фанатів, використовуючи ненормативну лексику.

Відео: Містер Ленін (youtube.com/СтасПодушко)

У мережі припустили, що, найімовірніше, інцидент стався в центрі Москви.

Юзер Стас Подушко, який опублікував цей ролик, з іронією прокоментував інцидент.

"В Росії англійські фанати злили в урную мужика, косящего під Леніна. Зараз, напевно, вийдуть сюжети про англо-бандерівців", - написав він.

Скріншот: youtube.com/СтасПодушко

Раніше Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018.

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Теги: чм 2018, болельщики
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