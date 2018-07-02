"Сюжети про англо-бандерівців": в РФ британські вболівальники викинули в смітник Леніна

Інцидент, найімовірніше, інцидент стався в центрі Москви

У мережі з'явилося відео, як англійські фани, які прибули в Росії на ЧС-2018, садять в сміттєвий бак чоловіка, який зображав Леніна.

Англійські футбольні вболівальники розважалися на вулиці. На відео видно, як двоє з них співають імпровізовану пісню зі словами "It's England, Mr Lenin", а потім беруть на руки "Леніна" і садять в сміттєвий бак. Після інциденту "Ленін" обурено обізвав фанатів, використовуючи ненормативну лексику.

Відео: Містер Ленін (youtube.com/СтасПодушко)

У мережі припустили, що, найімовірніше, інцидент стався в центрі Москви.

Юзер Стас Подушко, який опублікував цей ролик, з іронією прокоментував інцидент.

"В Росії англійські фанати злили в урную мужика, косящего під Леніна. Зараз, напевно, вийдуть сюжети про англо-бандерівців", - написав він.

Скріншот: youtube.com/СтасПодушко

Раніше Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018.

Річниця катастрофи Іл-76 в Луганську