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Літак здійснив екстрену посадку через записку в туалеті

STYLERКурйози        12.06.2018 - 09:18
Фото: facebook.com/KLMUkraine
Фото: facebook.com/KLMUkraine

Відправлення рейсу відклали на кілька годин

Літак американської авіакомпанії United Airlines, що летів рейсом з Риму в Чикаго, здійснив у понеділок екстрену посадку в Ірландії. Про це повідомляє The Irish Sun.

Відомо, що причиною екстреної посадки стала записка, яку виявили в туалеті літака. У записці повідомлялося, що на борту закладена бомба.

У результаті екіпаж прийняв рішення посадити літак в ірландському аеропорту Шеннон. Пасажири покинули борт. Їх розмістили у місцевих готелях. Після цього правоохоронці приступили до обшуку повітряного судна та огляду пасажирів.

Відправлення рейсу відклали на кілька годин.

Раніше повідомлялося, що в Португалії був змушений здійснити посадку Boeing 737 компанії Transavia Airlines, що летів з Нідерландів до Іспанії. Екіпаж прийняв рішення посадити літак через нестерпного смороду від одного з пасажирів. Пасажири, які опинилися поблизу від чоловіка, почали падати в непритомність. У деяких почалася блювота.

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Теги: самолет
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